林廷憶遭爆有同居穩交對象！還與經紀人街頭黏TT 「摟腰靠肩」親密互動樣樣來

女星林廷憶因演出影集《影后》爆紅，3年前透露她是母胎單身，今年受訪時則說空窗三年，近來被爆料其實她有一位穩定交往的對象，甚至兩人已經同居，此外，除了傳出有交往對象外，林廷憶也被發現與經紀人的互動非常親密。

林廷憶被爆已經有同居的對象，還與經紀人親密互動。

據《CTWANT》報導，林廷憶被爆料有一位穩交對象，兩人已經同居，還直擊到的確有一位同居人，兩個人都不常出門，屬於居家型的對象，而日前金鐘獎結束，Netflix舉辦了金鐘派對，派對結束時，林廷憶與經紀人沒有急著回家，反而在附近散步，走著走著兩人竟然互相摟著對方的肩膀。

林廷憶與經紀人隨意漫步，走到一半，林廷憶還拿出手機聽語音訊息，還勾著經紀人的脖子，把手機放在兩個人的臉頰一起聽，林廷憶笑得開懷，然後回覆訊息，之後經紀人的手輕輕摟上林廷憶，又走了一小段路後，兩人坐下來聊天，還拿出手機自拍，拍完照，林廷憶則是把頭靠在經紀人肩膀上，然後用手機通話，還讓經紀人與對方講了幾句，不知道是說了什麼話題，讓林廷憶不悅，兩人在路邊就好似打情罵俏。

林廷憶在街頭與經紀人打情罵俏。

一直到深夜11點，他們才起身去路邊等車，林廷憶則是慵懶地把整個身體靠在經紀人身上，之後一起搭計程車去台北市松山區的一處住商混合大樓。針對林廷憶以及同居室友、經紀人的關係，林廷憶經紀人回應：「感謝您的關心，目前專注於工作安排，其他部分不便回應，謝謝理解。」

