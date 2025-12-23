林廷憶雙語演技撐起NHK百年大戲！ 菅田將暉誇「聲音非常動人」
NHK放送100年紀念科幻大作《火星女王》正在Hami Video全台獨家熱播，「怪物新人」林廷憶跨國飆戲，自然切換英日語台詞，細膩內斂的表演層次獲得高度一致讚賞。
《火星女王》女主角「LILI-E1102」由台灣演員林廷憶擔綱演出，劇中飾演自幼在火星長大的視障少女，演技大獲好評。除了觀眾盛讚，日本影評更說：「這無疑是一個高難度角色。然而，她時而綻放的燦爛笑容，以及順著臉頰滑落的清澈淚水，讓人不禁理解為何她會被選為《火星女王》的主演。」與她對戲的菅田將暉也公開讚賞：「林廷憶的聲音真的非常動人，不只是台詞的語調，還有透過音樂傳遞情感的方式，都讓人印象深刻。」
菅田將暉近日受訪談到接演《火星女王》的契機，特別提到劇中「聲音」的重要性，回憶與林廷憶的合作時表示：「林廷憶的聲音真的非常動人，不只是台詞的語調，還有我彈吉他時她跟著唱的聲音。透過音樂彼此理解，那段時間真的很快樂。」他也補充：「她其實看過很多日本作品，像我出演的《喜劇開場》她也看過，讓我驚訝作品能這樣跨越國界被傳遞，也讓我覺得被珍惜。」
菅田將暉與林廷憶談「超遠距離戀愛」
《火星女王》最讓菅田將暉感到觸動的，其實是藏在科幻外殼之下的「超級遠距離戀愛」的愛情故事，他坦言：「LILI在火星，白石蒼翔在地球，是超級遠距離戀愛。甚至在談愛之前，能夠活著、能夠互相傳遞訊息，本身就是奇蹟。」他強調：「兩人幾乎只能靠訊息聯絡，一則訊息要十幾分鐘才送達，再十幾分鐘才收到回覆，而且多半是語音資料，讓人很沒有實感。也正因如此，後續的情感發展才顯得格外浪漫。」
宮澤理惠、陳珊妮同框太犯規
《火星女王》另一大焦點，則是日本影后宮澤理惠和台灣音樂女王陳珊妮的共演，兩人分別飾演隸屬 ISDA（星際開發機構）、立場卻截然不同的管理者角色，近日宮澤理惠與菅田將暉、陳珊妮合照並分享於社群平台，三人同框立刻引爆粉絲討論，其中宮澤理惠與陳珊妮更一起手比愛心，讓網友笑稱：「奇幻到像 AI 生成！」也有台灣粉絲在社群分享：「陳珊妮老師的戲份根本超多，看得很過癮！」
《火星女王》以人類移居火星百年後的未來為背景，描寫火星由星際開發機構ISDA高度統治，居民被要求返回地球，反抗勢力則主張留在火星、捍衛自主。林廷憶飾演的視障少女 LILI-E1102，自幼在火星長大，身為「火星居民地球返航計畫」執行者宮澤理惠的女兒，她意外捲入權力與信仰的衝突核心。第2集劇情急轉直下，LILI被揭露其實是已故反叛軍重要人物的親生女兒，更與神秘能量來源「物體」產生難以解釋的連結，其存在，可能左右火星與地球的最終命運。最終回將於本週末28日迎來大結局。
