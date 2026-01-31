林建南競選總部成立 陳亭妃、王定宇齊聚力挺

立委陳亭妃到場為林建南站台，肯定其長期深耕基層、持續投入地方服務，呼籲支持者全力相挺。（記者林怡孜攝）

記者林怡孜／台南報導

台南市中西區、北區市議員參選人林建南今(卅一)日舉行競選總部成立大會，現場湧入大批支持者與地方團體代表，氣氛熱烈。立委陳亭妃與王定宇一前一後到場站台相挺，展現綠營整合氣勢與基層動員實力。

陳亭妃致詞時表示，民進黨初選競爭激烈，但能在基層長期耕耘、持續服務的人，才是最值得信賴的從政者。她指出，林建南雖曾歷經挑戰，卻沒有離開地方，反而更深耕社區、社團與弱勢服務，這份堅持就是最好的證明，呼籲支持者全力相挺，讓年輕世代有機會承擔責任、為城市打拚。

隨後到場的王定宇則以「TEAM TAIWAN」精神為林建南背書，強調地方政治需要願意做事、肯投入的人才。他指出，林建南長期在地方服務、熟悉基層需求，若能進入議會，將成為推動市政的重要力量，也有助於強化北區與中西區的發展動能。

現場包括前社會局局長盧禹璁，市議員陳皇宇、蔡麗青、林冠維，也到場力挺，多位社團理事長與產業公會幹部出席，展現林建南在地方長期經營的人脈與基礎。支持者手持加油牌、齊聲喊口號，為競選總部成立大會掀起一波又一波高潮。

林建南競選總部成立大會現場湧入大批支持者，展現團結氣氛。（記者林怡孜攝）

林建南在壓軸致詞時表示，自己投入地方事務多年，看見許多社區、弱勢與基層產業面臨的困境，因此決定站出來承擔責任。他強調，中西區與北區是台南的重要門面與生活核心，未來將著重老城區活化、社區照顧、產業支持與青年發展，讓城市在傳統與創新之間取得平衡。

林建南感謝各界貴賓到場相挺，並向支持者喊話自己已經準備好了。在全場齊聲「凍蒜」的呼喊中，林建南與支持者高舉雙手，象徵團結出發。