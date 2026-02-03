林建宏反映池上大坡池步道安全疑慮 莊瑞雄、陳瑩爭取經費3百萬改善 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

大坡池步道為台東縣池上鄉的自然地標與觀光休憩景點，近年來受到多次颱風與豪雨侵襲，池上鄉長林建宏反映，其周邊步道地表土方嚴重流失致使通行環境有安全疑慮，對此，立委莊瑞雄、陳瑩今（3）日在池上辦理「池上鄉大坡池步道環境改善工程」會勘，邀集水保署台東分署副分署長林國財、林建宏、代表會主席李文雄等人到場，共同研議改善方向，整體經費約300萬元。

莊瑞雄指出，大坡池步道現況因長期受強烈水流沖刷，原有的土方流失相當嚴重，現場許多路段僅剩下裸露的地表和零星碎石，導致整體地形凹凸不平，不僅影響行走舒適度，相關安全風險亦明顯升高，增加民眾跌倒受傷的可能性。他說，大坡池步道的環境品質，更會直接影響池上的觀光形象與鄉親的生活，步道不只要好走，也要耐用且美觀。

「若雨季或旅遊旺季期間使用人潮增加，恐提高跌倒與受傷風險，也不利於池上觀光形象的長期發展。」陳瑩也說，大坡池步道近年受多次颱風及豪雨影響，局部地表遭沖刷流失，出現鋪面不平整、排水不良及基底鬆動等情形，部分路段甚至僅剩裸露土石，影響行走安全與整體景觀品質，因此步道改善應該盡快速動修繕工程。

水保署台東分署說明，為解決路基不穩，除了整平土方、鋪設碎石級配來穩固基底，更加入砌排石與大塊石等工法強化結構。針對排水問題，則透過埋設鋼筋混凝土管，改善大坡池步道周邊長年的溢淹與沖刷狀況，藉由強化基礎工程，提升步道耐用度與承載力，讓鄉親走得平穩又安心。

林建宏提及，為了讓大坡池的景觀更加迷人，特別納入綠美化設計，力求工程與自然環境的和諧共存，在步道周邊密植914平方公尺的假儉草，這項設計除了能發揮固土護坡的水土保持功能，未來當落羽松成林後，隨季節而變色的樹影將與波光粼粼的湖面相映成趣，營造出充滿詩意的環湖景觀，將進一步提升大坡池的觀光效益與環境品質。

「為池上打造兼具安全性、美感與永續價值的人本步道環境。」莊瑞雄表示，本次工程預計改善步道長度約457公尺，整體經費約300萬，將全面提升步道排水功能、結構補強與綠化景觀。他說，大坡池步道的整體優化，是推動地方發展與觀光提升的重要關鍵，未來工程若能順利推動完成，將讓鄉親擁有更安全舒適的休閒路廊，也有助於提升池上鄉整體的生態遊憩競爭力。

莊瑞雄、陳瑩共同強調，他們會持續緊盯工程進度，要求相關單位務必如期如質完工，讓這項結合了安全、排水與景觀美化的建設早日完成，為池上鄉打造更優質、完善的親水綠廊。他們將持續與中央及地方單位密切合作，加速工程規劃與推動進度，確保經費有效運用。也要求工程過程中兼顧生態保育與施工安全，降低對環境的衝擊。

