林建宏憂池上逾1600噸廢樹枝堆積引風險 陳瑩、莊瑞雄速協調去化
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導
楊柳颱風、樺加沙颱風重創台東，池上鄉大量樹木傾倒與折斷，災後累積超過1千6百公噸廢樹枝堆置於池上鄉衛生掩埋場，不僅壓縮廢棄物暫存空間，更造成環境衛生與安全疑慮。立委陳瑩今（4）日指出，池上鄉長林建宏於10月向她和立委瑞雄陳情，希望協助處理這批災後堆置物，她與莊瑞雄得知情況後立即向環境部反映，迅速協調提供百萬經費，讓池上得以啟動廢樹枝破碎與去化作業。
陳瑩表示，1千6百公噸廢樹枝不只是環境問題，更具高風險的安全疑慮，必須快速去化處理，才能避免災害發生。楊柳颱風襲台時，台東首當其衝，全縣多處路樹倒伏折斷。雖然公所第一時間出動人力及機具清理道路、恢復環境，但災後大量樹枝卻無法即時去化，短時間內堆積成超過1千6百公噸的「樹枝山」。
陳瑩表示，除嚴重影響掩埋場的正常運作，也讓環境衛生面臨壓力，目前正逢年底會計年度結算，池上鄉公所無法提出相關補助的申請，陷入無經費可處理廢樹枝的窘境。她說，因此林建宏向自己與莊瑞雄陳情，在接獲訊息後，已立即要求環境部盤點年度結餘可支用的經費，協助池上鄉去除樹枝山。
「近期台南、花蓮相繼傳出垃圾掩埋場自燃與悶燒事件，凸顯堆置大量乾燥枝葉的高度風險。」林建宏指出，冬季天氣乾燥，一旦這批廢枝葉不慎引燃，後果難以想像，感謝陳瑩與莊瑞雄的全力協助，目前大型碎木機與挖土機已全面進場，加速去化堆置物，讓池上的環境更安全。
陳瑩指出，廢樹枝經過粉碎處理後，可做其它有效的再利用，但若沒有盡速妥善去化處理，廢樹枝就是潛在的危機。
莊瑞雄表示，台東近年受到多次颱風重創，地方清理量能有限，因此中央與地方的合作必須更快速、更精準。他也承諾，後續將持續協調跨部會資源，讓鄉鎮在面對災害後的清理工作，不再年年陷入同樣困境。
陳瑩感謝環境部在10月下旬依據池上公所的破碎計畫，迅速核定經費並提供全面協助。她同時提到，這筆經費將直接用於災後廢樹枝破碎作業，讓池上鄉的環境迅速恢復整潔，也避免潛在火災風險擴大。
照片來源：陳瑩辦公室
攜手交通部推「馬太鞍災戶短期安置」 花蓮觀光處說明現狀持續助媒合
吳萬德出席鶺櫓棧部落聚會所動土 族人長年期盼感謝原民會支持
【文章轉載請註明出處】
