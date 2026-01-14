林心如代言燕窩新品 分享忙碌生活的安心日常保養

深耕漢方保健四十餘年的華陀扶元堂，近日舉辦新品發佈會，正式推出「綻燕窩系列」與「燕泌水光安瓶」，並邀請林心如擔任燕窩系列代言人。活動現場首度公開全新品牌電視廣告，林心如也親臨分享她在多重身分與高密度行程下，如何運用零碎時間進行日常保養，維持穩定好狀態。

↑圖說：始終維持亮眼狀態的林心如現身記者會，一出場便成為全場焦點。（圖片來源：業者提供）

林心如表示，現代人生活節奏快速，保養方式必須兼顧簡單、有效與長期可行性。她分享自身的保養原則時指出，對她而言，「安心感」是選擇產品的重要關鍵，唯有經得起時間考驗、品質穩定的產品，才能放心持續使用。她特別推薦華陀綻燕窩系列，採用100%真燕窩，口感自然滑順，不論在家或外出皆方便食用，能輕鬆融入日常生活，在拍攝空檔或休息時間補充營養。

華陀扶元堂董事長朱溥霖表示，品牌長期秉持「讓漢方走出藥櫃，走進生活」的理念，致力打造貼近現代生活型態的漢方保健產品。「綻燕窩系列」源自印尼契作燕場，採用100%真燕窩，並以文火燉煨工法製成，從原料挑選、高溫殺菌到包裝，皆經多道嚴謹流程，展現品牌對品質的高度堅持與職人精神。

↑圖說：華陀扶元堂董事長朱溥霖(右)表示一直希望讓漢方走出藥櫃，走進每個人的生活。（圖片來源：業者提供）

在品質表現上，華陀扶元堂多項產品榮獲2025年 Monde Selection 世界品質評鑑大賞「特級金獎」，並取得SNQ國家品質標章肯定，成為消費者選購時的重要品質指標。林心如也分享，朱溥霖董事長對產品細節的要求，與她在工作與生活中對角色自我要求的態度不謀而合，這也是促成雙方合作的重要原因。

綻燕窩系列中亦推出添加紐西蘭國寶級麥蘆卡蜂蜜的「麥蘆卡綻燕窩」，在保留燕窩營養價值的同時增添自然風味，受到重視日常保養族群青睞。同步上市的「燕泌水光安瓶」，結合多項專利配方，嚴選燕泌粹、鮭魚核酸精華與膠原三胜肽等關鍵美妍成分，並僅以麥蘆卡蜂蜜作為甜味來源，口感清爽不膩，與綻燕窩系列搭配食用，形成由內而外的日常保養組合。

談及此次合作，林心如表示，華陀扶元堂是一個願意踏實做好基本功、值得長期信任的品牌。她也鼓勵消費者在忙碌生活中找到適合自己的保養節奏，透過穩定而持續的日常照顧，讓身心狀態都能維持在最佳狀態。華陀扶元堂同時規劃綻燕窩系列專屬會員禮遇，將保養提升為一種值得長期投入的生活選擇，讓每一次對健康的用心，都能被細緻珍藏。

