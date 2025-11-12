林心如國中氣質美照曝光！ 網驚呼「完全沒變」：真的從小美到大
49歲女星林心如以《還珠格格》中「紫薇」一角走紅多年，至今仍活躍於影視圈。近日她在社群平台分享一張國中時期的制服舊照，引起粉絲熱烈討論，不僅被讚「從小美到大」，連照片背後意外出現的大咖男神也掀起話題。
林心如透露，這張照片是國中同學最近傳給她的舊照，讓她看了又驚又喜。畫面中，她穿著深色制服外套、白襯衫搭配領帶與百褶裙，下半身是膝上白襪，頭髮自然披肩、瀏海整齊，散發出青澀又乖巧的學生氣息，連她自己都笑稱：「模樣清新純真。」
不過，比起她的清純模樣，更引人好奇的是照片背景。林心如幽默寫道：「我們怎麼都想不起來，也看不清楚後面海報到底是哪位，有人認得出來嗎？」沒想到引發網友瘋猜，留言區瞬間熱鬧起來。有人開玩笑說是她老公霍建華，也有人認真指出：「阿部寬，因為我有這本寫真集。」最後答案確定為日本影帝阿部寬。
照片曝光後，大批網友湧入留言「清純美少女無誤」、「真的從小美到大」、「歲月對妳太溫柔了」、「這笑容完全沒變」，也有人好奇她為何國中時可以留長髮？原來是因為她就讀私校，服儀規定不同於當時的一般中學，還有不少網友羨慕大讚「制服好看」。
林心如17歲時便以兼職模特兒身分踏入演藝圈，後來以演員與製作人雙重角色在影視界深耕多年，推出《16個夏天》、《華燈初上》等作品皆叫好又叫座。如今身為人妻與人母的她，依舊保持亮麗狀態與自信笑容，這張回憶照不僅讓粉絲大讚她「完全沒變」，也讓人見證她多年如一的自然魅力。
