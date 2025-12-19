林心如坐副駕滑手機！霍建華開車「黑臉1句話」讓她從此不敢：連訊息都不回

林心如近日在節目《再見愛人5》中，分享了與霍建華相處時的一段小插曲。她說過去與老公一起出門時，多半都由對方負責開車，自己則習慣低頭回訊息或處理工作。有一次兩人情緒都不太好，霍建華在開車時直接表達不滿，對她說：「每次開車你都看手機，我是你司機嗎？」讓她意識到自己的行為不妥，也引發網路討論。

林心如笑說，自從發生這件事之後，就再也不敢在霍建華開車時滑手機，甚至連訊息都不敢回。她坦言確實曾忽略對方的感受，「有時候不管是聊天還是公事，很容易一則接一則，他在開車也不能看手機，（車上）就只有我們兩個人，所以他唸過我一次。」節目中，李維嘉開玩笑問她怎麼不乾脆坐到後座，她立刻回應「不敢」，引起現場笑聲。

papi醬立刻表示，自己也遇過一模一樣的事情，但她後來找到不錯的解決方式，開始把手機裡看到的有趣內容念給開車的人聽，讓原本一個人滑手機的狀態，變成兩人之間的交流互動。這個做法被不少網友認為實用，也讓車程氣氛變得更輕鬆。

