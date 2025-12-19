林心如坐副駕狂滑手機！霍建華怒了 變臉「我是妳司機嗎」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導
林心如與霍建華於2016年結婚，婚後育有一女小海豚，夫妻倆感情極好，近來林心如上節目時分享與霍建華私下相處的點滴，提到有次她在車上滑手機，竟惹得霍建華不開心，直言：「每次開車妳都在看手機，我是妳司機嗎？」
林心如近來登上中國綜藝節目《再見愛人》，分享與霍建華的夫妻生活，提到有一次兩人開車出門，當時可能兩人都心情不太好，她坐在副駕上玩手機，霍建華非常不滿的表示：「每次開車妳都在看手機，我是妳司機嗎？」讓林心如嚇到，從此只要霍建華開車，她都不敢玩手機了，就連訊息都不回。
林心如解釋滑手機的原因，是因為有時候在聊天、講公事，很容易一句接一句難以中斷，但霍建華開車也不能用手機，加上車上只有他們2人，所以她被霍建華講過一次後，就再也不會在車上滑手機了。
更多FTNN新聞網報導
林心如父母金婚！霍建華帥氣出席 陳美鳳徐若瑄同場獻祝福
玄彬、孫藝真雙封青龍影帝后！夫妻檔抱走4獎座 韓網怒轟：公信力全無
與潘帥合唱〈不得不愛〉爆紅！弦子近況曝光...老公「被親戚騙光積蓄」
其他人也在看
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 16 小時前 ・ 22
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 36
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 40
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 5
76歲陳百祥驚吐「不高興就安樂死！」 曝迄今「沒老花、沒掉髮」體能狀態令人驚奇
76歲的香港資深演員陳百祥，過去曾以與周星馳合作的《唐伯虎點秋香》《鹿鼎記》為人所知，自2022年宣布息影後，便轉戰經營社群與粉絲互動。近日他透過社群發布影片，大方分享對生老病死的感悟，陳百祥表示，安樂死意味著生命掌握在自己手裡，並開玩笑稱若哪天不高興就選擇安樂死，這番驚人之語引發網友熱烈討論，但他隨即也強調自己目前生活極為積極樂觀，每天贏球贏馬，活得相當精彩。鏡報 ・ 13 小時前 ・ 17
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 20
葉全真爆熱戀政大EMBA同學！「甜蜜約會全被拍」8字回應了
葉全真爆熱戀政大EMBA同學！「甜蜜約會全被拍」8字回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
謝沛恩婚事進度曝！賴佩霞談小女婿換心病逝：又哭又笑
謝沛恩婚事進度曝！賴佩霞談小女婿換心病逝：又哭又笑EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 8
名媛也會下廚！蔡詩芸顛覆外界印象 被名廚讚「火候精準到位」
全台首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》播出後話題不斷，蔡詩芸參與節目展現出不同於以往的真實一面。過去給人「名媛貴婦」形象鮮明的她，當初宣布參賽時便引發不少觀眾好奇，甚至有網友直言：「蔡詩芸的背景到底多硬啊？真的是誠心想知道。」討論聲量不斷。不過隨著節目播出，蔡詩芸逐漸用實力翻轉外界想像。在節目介紹廚助特色時，她被註解為「節奏、刀工、火候精準到位」，穩定表現不僅讓主廚放心，也成功收服評審的心。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 4
Energy書偉當爸了 「謝京穎懷雙胞胎」結婚兩周年曝喜訊
謝京穎2023年與Energy書偉結婚，於18日結婚兩周年，宣布懷孕喜訊，且是雙胞胎雙喜臨門。這陣子謝京穎的八點檔戲份吃重，身形被觀眾發現圓潤，小腹微凸，疑似有孕，一個星期前，經紀人才回應：「她都在工作耶，可能水腫吧。」如今看來，應是希望保持神秘，頗為注重儀式感。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 15
郭董夫人曾馨瑩霸氣「出借名牌衣」 潘奕如曝結緣過程
郭董夫人曾馨瑩霸氣「出借名牌衣」 潘奕如曝結緣過程EBC東森娛樂 ・ 13 小時前 ・ 7
穩交孫綻近3年！39歲米可白鬆吐「再婚進度」 暫緩原因全說了
女星米可白（趙亦瑄）2019年離婚後，去年8月正式認愛男友孫綻，感情甜蜜穩定。米可白昨（17）日出席八點檔殺青宴坦言，她和孫綻都有步入婚姻的想法，但目前仍想先以工作為重。即將邁入4字頭的她，表示自己從未設限幾歲前一定要結婚，只是曾經的婚姻經驗，讓她對於再婚有些顧慮。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 22
最美年輕阿嬤！47歲陳小菁有9個孫子 林秀玲當場嚇壞
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導三立8點台劇《百味人生》劇情越來越燒腦，全新勢力「葉家」正式登場。由林秀玲飾演的葉家女主人，她的每一步布局，牽動著雙...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 1 週前 ・ 85
蕭敬騰岳父林光寧辭世享壽75歲 Summer悲痛發聲：我沒有爸爸了
Summer在文中透露，父親自9月以來歷經三次搶救，前兩次都順利度過，未料這一次仍不敵病魔離世。她指出，林光寧因吸入性肺炎住院，住院期間病況反覆，陸續出現不同症狀，醫院也安排多科交叉會診，全家人對北醫醫療團隊表達深深感謝，也心疼父親承受的折磨。過去3個月，只要人...CTWANT ・ 4 天前 ・ 39
張鈞甯罹憂鬱症爆哭剩46公斤 睡前喝水求水腫增重
【緯來新聞網】演員張鈞甯在《我們的藍調時光》裡飾演患有憂鬱症的媽媽，心情一直很blue，是她拍過哭戲緯來新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
Energy書偉升格雙寶爸「閃兵又喪父」 狠甩陰霾曝心聲：會珍惜與加油
藝人謝京穎與張書偉結婚兩週年，今（18）日宣布懷雙胞胎，夫妻兩升格新手爸爸，書偉爸爸9月過世，10月底又因為涉嫌閃兵遭逮，最後以50萬元交保，而終於迎來當爸爸的喜訊，總算是讓書偉苦盡甘來。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 21
羅志祥演唱會笑果不斷！網看粉絲互動1行為卻不解：神情詭異到像機器
小豬羅志祥出道30週年，13日返場台北小巨蛋，接連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，演唱過程中「驚喜」不斷，不只唱到忘記走位、與粉絲互相砸派，還佯裝生氣罵粉絲們只顧著撿紙花；雖然笑果連連，不過羅志祥在粉絲見面上1行為遭到炎上。鏡報 ・ 2 天前 ・ 61
郭台銘老婆曾馨瑩霸氣出手 助陣閨密八點檔首映會「6位數禮服」
潘奕如、李沛綾、王晴、吳皓昇和羅子惟今宣傳民視八點檔《豆腐媽媽》，5人劇中都是豪門，為了治裝，潘奕如跟閨密、郭台銘老婆曾馨瑩借名牌禮服參與首映會跟特映會，一件就超過10萬元，吳皓昇打趣說，這種衣服不能借太多，「因為會連戲，萬一要落海或是被車撞，破一個洞就完了！」 讓現場哈哈大笑。自由時報 ・ 17 小時前 ・ 8
張書偉陷閃兵爭議喜迎雙胞胎 前女友勇兔10字回應
「勇兔」林筳諭前晚出席民視八點檔《好運來》殺青宴，原本謝京穎也在出席名單中，最後卻未露面，昨卻在社群媒體公布懷雙胞胎的好消息，可能是因懷孕避開酒精，才缺席殺青宴，然而謝京穎的老公張書偉也是勇兔前男友，他近日歷經閃兵風波、父親離世等人生低潮，勇兔受訪前經紀人先幽默強調「不回答兵役問題，畢竟勇兔不用當兵自由時報 ・ 2 小時前 ・ 2