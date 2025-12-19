林心如坐副駕狂滑手機！霍建華怒了 變臉「我是妳司機嗎」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

林心如與霍建華於2016年結婚，婚後育有一女小海豚，夫妻倆感情極好，近來林心如上節目時分享與霍建華私下相處的點滴，提到有次她在車上滑手機，竟惹得霍建華不開心，直言：「每次開車妳都在看手機，我是妳司機嗎？」

林心如曾在車上滑手機，被霍建華兇。（圖／翻攝微博）

林心如近來登上中國綜藝節目《再見愛人》，分享與霍建華的夫妻生活，提到有一次兩人開車出門，當時可能兩人都心情不太好，她坐在副駕上玩手機，霍建華非常不滿的表示：「每次開車妳都在看手機，我是妳司機嗎？」讓林心如嚇到，從此只要霍建華開車，她都不敢玩手機了，就連訊息都不回。

林心如解釋滑手機的原因，是因為有時候在聊天、講公事，很容易一句接一句難以中斷，但霍建華開車也不能用手機，加上車上只有他們2人，所以她被霍建華講過一次後，就再也不會在車上滑手機了。

