林心如坐副駕狂滑手機 霍建華罕動怒「撂1句話」她從此戒掉

林心如與霍建華結婚9年，是外界心目中模範夫妻。（圖／翻攝自Ruby林心如臉書、中時資料照）

女星林心如2016年與霍建華閃婚，婚後育有一名女兒「小海豚」，夫妻倆對私生活一向低調幸福，感情模式被外界視為演藝圈模範。近日林心如登上節目《再見愛人》，罕見分享夫妻相處的小插曲，自曝曾因「1舉動」惹得霍建華動怒，真實又接地氣，引發網友熱烈討論。

林心如在節目中透露，過去兩人開車外出時，自己習慣坐在副駕滑手機，久而久之讓霍建華感到不開心，直到有一次恰巧氣氛不佳時，霍建華忍不住直言：「每次開車你都看手機，我是你司機嗎？」，這句話讓林心如當場醒悟，也成了她改變習慣的關鍵。

林心如坦言，自那之後便戒掉坐車滑手機的行為，「從此以後，我再也不敢他開車、我看手機了，我連訊息都不敢回。」，林心如進一步解釋，因為一滑起來就停不下來，而車上只有兩個人，對方專心開車、自己卻低頭滑手機，確實會讓對方感受不佳，「有時候不管是聊天或公事，很容易一句一句就沒完沒了，那他開車他也不能看手機呀，然後就我們兩個人，他說過我一次。」

現場嘉賓聽完後也給出建議，表示可以把看到有趣的內容念給對方聽，當成一種互動交流：「我會時不時說，你看這條多有意思，我就念一條給他聽」，林心如聽了忍不住笑回：「我下次學起來。」

節目片段曝光後，林心如展現高情商與願意為伴侶調整的態度，立刻引發網友共鳴，留言區湧入大量討論：「覺得華哥是那種特別踏實的人」、「霍建華這句吐槽也太真實了吧」、「林心如情商挺高的能尊重伴侶，就事論事，而不是沉浸在自己的情緒裡」、「哈哈哈兩個人的愛情小故事好甜」、「坐車玩手機被說，多少人共鳴了」、「這波狗糧猝不及防，懟出來的恩愛才最戳人」。

