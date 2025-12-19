林心如坐副駕狂滑手機！霍建華「車開到一半」變臉：我是妳司機嗎？

娛樂中心／黃韻璇報導

女星林心如在2016年跟霍建華從摯友升格為夫妻，婚後育有一女「小海豚」，兩人之間的好感情也讓網友稱羨。近日，林心如上陸綜分享與老公的日常相處點滴，透露和霍建華開車出門時「不敢滑手機」，有次在車上滑手機時，霍建華不開心道，「每次開車你都看手機，我是你司機嗎？」

林心如近日在陸綜《再見愛人》中，分享與老公霍建華日常生活中的小插曲，提到之前有次兩人開車出門，林心如坐在副駕上看手機，霍建華就不開心表示，「每次開車你都看手機，我是你司機嗎？」林心如直言，從此以後霍建華開車她都不敢滑手機了、連訊息都不敢回。

被霍建華說過一次之後，霍建華開車林心如都不敢滑手機了。（圖／翻攝自微博）

林心如表示，因為有時候訊息不管是聊天或公事，很容易一句接一句就沒完沒了，但霍建華在開車也不能用手機，且車上就他們兩個人，因此她被霍建華說過一次後，就不在車上滑手機了。一旁其他女嘉賓分享一個方法，可以用手機時，時不時分享一兩句有趣的內容，林心如聞言笑喊，「我下次學起來」。

