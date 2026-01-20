林心如坦承：只有小孩能讓我情緒波動！ 媽媽身份是唯一軟肋

林心如向來給人冷靜、理性印象，但在近日播出的節目《再見愛人5》中，罕見吐露自己情緒上最脆弱的一面。她在節目中表示，成為母親之後，孩子是唯一會讓她情緒產生明顯波動的存在，這樣的自我揭露，也讓外界看到她不同於以往的一面。

節目中，觀察室來賓形容林心如是「情緒非常穩定、帶點神秘感」的人物，但她當場回應，自己並非完全沒有情緒起伏，只是這樣的狀態幾乎只會出現在孩子身上。她直言，當了媽媽之後，孩子成了自己唯一的軟肋。

廣告 廣告

林心如在2017年生下女兒「小海豚」，生活重心也隨之轉變。她在節目中分享與女兒的相處細節，例如女兒耍賴不洗澡，還頂嘴回說：「有啊！就是我啊！」她並沒有動怒，而是理解孩子「吃軟不吃硬」的性格；又或者女兒為了想要的玩具排隊半小時，最後卻沒能買到，她選擇全程陪伴，也坦言自己能體會孩子的失落。這些日常互動，都是她情緒最容易被牽動的時刻。

相較於親子相處時的情緒起伏，林心如在其他生活面向仍維持一貫的理性。她與霍建華結婚9年，兩人約定在孩子睡著後才討論事情，不在女兒面前爭執；經濟上各自獨立，同時也共同分擔家庭開銷。就連霍建華曾不小心把紅酒潑到她的限量包包上，她也只是默默擦拭，當時還被papi醬形容「脾氣太好」。

節目中，47歲的林心如也談到對親子陪伴時間的焦慮。她提到，等女兒20歲時，自己已接近60歲；若女兒40歲生小孩，自己可能已經80歲。這樣的思考，讓她意識到陪伴的時間有限，也成為她內心不安的來源之一。

延伸閱讀

朱珠狂讚霍建華「沒想到這麼隨和」！不搞特權、請全劇組吃飯 林心如選老公讓網友都羨慕

陳妍希狂讚林心如女兒「太漂亮了」：想認她當未來兒媳！ 8歲兒從小培養感情