林心如嫁霍建華9年！自曝「1舉動」惹怒老公：我是你司機嗎

林心如近日在節目分享與霍建華的私下互動。（圖／翻攝自微博）





女星林心如與霍建華結婚9年，婚後育有一名愛女「小海豚」，一家三口生活低調幸福，近日林心如登上陸綜《再見愛人》公開夫妻倆私下互動，更自曝霍建華曾因她坐在副駕駛滑手機，而不滿對她發脾氣。

林心如透露，以前與霍建華一同開車出門時，她時常坐在副駕駛看手機處理工作、滑社群動態等，某次兩人都突然不太開心，霍建華便生氣向他抱怨：「每次開車妳都看手機，我是妳司機嗎？」對於她的行為十分不滿。

林心如頻在副駕滑手機讓霍建華相當不滿。（圖／翻攝自微博）

林心如頻在副駕滑手機讓霍建華相當不滿。（圖／翻攝自微博）

廣告 廣告

自從霍建華動怒以後，林心如就再也不敢在副駕駛看手機，連訊息都不敢回，「有時候不管聊天還是公事，很容易一句就沒完沒了」，但霍建華開車無法看手機，在只有兩個人的空間就被她忽略，對此，同節目的嘉賓也分享，可以時不時跟對方分享有趣的內容，這樣兩人都有參與到，林心如也笑回「我下次學起來！」



【更多東森娛樂報導】

●林心如國中美照曝光！同框「日本大咖男神」超清純

●比許瑋甯還激動！大咖女星聽邱澤誓詞「激動狂哭」嚇壞眾人

●霍建華紅酒灑愛包！林心如「這反應」被狂讚：這才是真夫妻

