林心如廚藝精進豬腳祝壽 霍建華零貢獻

林心如今為燕窩品牌站台。

林心如今為燕窩品牌現身造勢，上月底她獻上滷豬腳給先生霍建華祝壽，相當用心，被問到對方曾為她下廚過嗎？她笑說：「我沒吃過他煮的東西，有幫我倒過水啦！」

林心如對霍建華的廚藝，停留在「傳說」的階段，結婚至今，她笑說：「以前單身在家會煮水餃和泡麵，他不需要下廚。」不過林心如自己倒是從煮泡麵階段爬升為廚娘，她說：「真正開始學做飯是疫情期間，不可能天天外送吧！」如今進階到會滷豬腳，相當驚人！

在廚藝上努力，霍建華也是相當捧場，林心如說，「他喜歡豆乾炒肉絲、番茄炒蛋，可以天天吃一樣的東西。不會吃膩要，或求換新花樣。」女兒也喜歡她炒飯、炒烏龍麵類的主食，原來女兒喜歡簡單不愛複雜的食物，像是海帶芽蛋花湯，就能獲得女兒的激賞。

林心如談到先生霍建華不需要下廚。

去年底開始，先是霍建華、女兒、接著是林心如自己生日，不過每每經歷過張羅生日一輪下來，往往她自己生日時已經覺得興趣缺缺，坦言婚後「蠻少大肆慶祝自己生日，先生張羅過幾次，因為生日很常是過年期間，不想太麻煩朋友，頂多放年假前會陸續有朋友找吃飯」。不過光是女兒寫的卡片和手做小禮物，就夠讓她感動了。

霍建華生日林心如特地獻上豬腳。

林心如今天也透露下一步動作，她將製作演出老戰友杜政哲編劇的新作，題材會是帶有黑色幽默氛圍的輕喜劇，去年監製的《有愛我們床上談》已經進入最後的後製階段，預計今年就會上檔。

