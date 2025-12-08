林心如引領與時光逆行 民調：鳳凰電波奪冠

▲鳳凰電波大使林心如日前在 IG 曝光國中時期嫩照，清新模樣瞬間掀起上萬網友討論。（圖／林心如IG）

[NOWnews今日新聞] 儘管醫美科技不斷推陳出新，上市多年的鳳凰電波依然穩居台灣消費者心中的 No.1 電波品牌。根據媒體最新民調顯示，在所有電波品牌中，美國原廠、單極電波的創始者「鳳凰電波」在民眾心中仍具有明顯優勢。調查顯示，高達 87% 的受訪者知道鳳凰電波，在曾接受電/音波療程的受訪者中，更有 83.4% 曾做過鳳凰電波。多數受訪者認為，鳳凰電波具備「無恢復期」、「施作後立即緊緻」、「效果可維持一年以上」等三大優勢，成為愛美者的主要選擇之一。

林心如曬國中嫩照掀話題 凍齡美貌再度席捲社群

鳳凰電波大使林心如日前在 IG 曝光國中時期嫩照，清新模樣瞬間掀起上萬網友討論，不少粉絲驚呼她 49 歲仍維持凍齡狀態，外貌與氣質幾乎沒什麼變化。她也分享一直保持青春的心態：「我們要與時光逆行，必須與時光逆行。」一句話引發網友關注她凍齡保養的秘密武器。

日前出席活動時，林心如分享自己對外貌與身材一向有高標準，不僅依靠適當的醫美保養，更長期搭配規律作息與持續運動，自律的生活方式讓她得以維持多年如一的美麗與自信。活動現場主持人也大讚她與老公霍建華是「高顏值夫妻檔」，並打趣詢問：「霍建華是不是你心中最帥的皇帝？」林心如聞言害羞放閃，笑說：「我看過的確實是！」主持人也幽默回應：「以前是皇帝選妃，現在是妳選皇帝。」現場氣氛輕鬆又甜蜜。

▲林心如分享自己對外貌與身材一向有高標準，不僅依靠適當的醫美保養，更長期搭配規律作息與持續運動。（圖／截取自林心如粉絲團）

醫療端最常使用X網友高討論度X臨床表現 全球500萬使用人次

鳳凰電波全球超過 500 萬使用人次，成為消費者年度投資的醫美療程選擇之一，而鳳凰電波除了在消費者端擁有高度口碑，在醫學領域易受到不少專業人士關注。醫師也指出，鳳凰電波採單極電波技術、搭載 3D 立體容積式加熱，加上專利 AccuREP® 智慧能量優化系統，使每發能量都更均勻穩定，有助於深層刺激膠原蛋白，線條緊緻自然。鳳凰電波擁有 70 多項專利、80 篇以上國際醫學文獻並通過 美國 FDA 認證，安全性、可預測性與療效穩定度都確保了消費者的滿意度。

▲鳳凰電波採單極電波技術、搭載 3D 立體容積式加熱，加上專利 AccuREP® 智慧能量優化系統，使每發能量都更均勻穩定。（圖／業者提供）

使用者心得：立即緊實 長效安全、無恢復期 成三大喜愛原因

鳳凰電波長年在醫療端具有一定的使用率，其關鍵在於能量穩定、深層加熱技術與成就有效的獨有專利科技，並且擁有超過80篇以上醫學實證。鳳凰電波其「效果持久且安全、無恢復期、施作後立即緊實」的三大技術優勢，也是醫師肯定]的原因。其中專為眼周設計、唯一通過美國FDA與台灣衛福部雙認證，可以改善上下眼皮鬆弛與細紋的「碧眼探頭」，也因此成為眼周緊膚治療最常見的治療選項之一。

非法改機遭查獲 專家提醒 ：醫療安全「原廠認證診所+專業醫師」缺一不可

隨著電波療程需求增加，也吸引不肖業者趁機牟利。警方日前查獲非法混裝機台、回沖探頭等案件，不僅使用非原廠零件，甚至由無醫師資格者操作，造成極高醫療風險。全案已有多名嫌疑人遭起訴，也讓醫美安全議題再次浮上檯面。

專家呼籲，電波施作屬醫療行為，必須由通過原廠訓練、具合法資格的醫師操作，並使用「原廠認證機台」與「全新探頭」。民眾可先至鳳凰電波官網查詢認證診所以確保為合法管道取得的正貨機器；療程前，先掃描探頭外盒的原廠 QR Code，連結至官方 LINE 查驗真偽，確認探頭為「首次使用、非回沖」，確保療程效果與安全性不受影響。

▲療程前，先掃描探頭外盒的原廠 QR Code，連結至官方 LINE 查驗真偽。（圖／業者提供）

