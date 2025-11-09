林心如從小美到大！國中制服照出土 清純模樣網看傻了：都沒有變

娛樂中心／蔡佩伶報導

49歲女星林心如憑藉電視劇《還珠格格》的「紫薇」廣為人知，近年來不只朝演員發展，還升格為戲劇製作人榮獲金鐘獎的肯定。今（9日）她在臉書中分享一張國中青澀制服照，引來許多網友留言，狂讚林心如都沒有變。

林心如今（9日）透露國中同學傳來一張舊照，讓她看了笑說「模樣清新純真」，不過，林心如曝光照片的最終目的是希望尋求廣大網友的協助，原來是他們都想不起來當年拍照背景中的男星海報是誰，因此好奇是否會有網友能夠認出來。

廣告 廣告

果然，網友們沒有讓林心如失望，立刻表示男子真實身分是日本大咖演員阿部寬，還有網友提到自己當年也有同款海報，但讓網友驚喜的是林心如國中時期的美貌，紛紛留言讚嘆「好漂亮，真的從小美到大」、「清純甜美，女神我的偶像」。

林心如國中舊照被網友狂讚。（圖／翻攝自林心如臉書）

更多三立新聞網報導

泫雅開唱突暈倒！直挺挺倒下「工作人員急抱走」 全場歌迷目擊嚇壞

「那對夫妻」愛女胸痛險送加護病房！檢查結果出爐 母Nico一聽腿軟

57歲男包養女星「半年砸光千萬退休金」 趁開房捅頸3刀殺了她

美女歌手穿網襪登台開唱...慘被歌迷「手伸裙底摸臀」惡行全被拍

