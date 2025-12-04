林心如愛包意外「被霍建華灑紅酒」 1反應被讚神仙夫妻

林心如和老公霍建華2016年結婚，一家三口低調幸福。（圖／中時資料照）

女星林心如與男星霍建華自2016年結婚後，兩人育有一個寶貝女兒「小海豚」，婚後生活低調溫馨。近日她在大陸綜藝節目上分享一段夫妻間的小插曲，林心如的高情商反應，獲得網友一致好評。

林心如在節目上回憶，有次陪小海豚參加同學的生日派對，當時手中端著一杯紅酒，沒料到霍建華一個轉身不小心撞上她，讓她手中的酒瞬間灑滿整個包包，甚至連身上衣服都遭殃，「有一次小朋友同學的生日我就揹了一個粉紅色的包包，然後手上拿了一杯紅酒，結果我先生一轉頭撞過來，我整個粉紅色的包包跟我的粉紅色衣服全部都紅酒」。

對此，林心如坦言心裡確實有一點生氣，畢竟包包是自己喜歡的款式，然而霍建華第一時間認錯「對不起」，讓她當場失去想發脾氣的念頭：「我就把它（包包）擦一擦，也只能把它擦一擦」。林心如也笑著補充霍建華當下的直男反應：「他也沒有反應到那個包包就是……蠻漂亮的哈哈哈」。

現場來賓忍不住打趣問，所以誰都沒有黑臉？當時是因為有外人在不好發火？林心如直率表示，內心氣了一下，但本身的個性不是會當場爆發的人：「我心裡面默默黑了一下，但我也不會發火啦，會不高興，但我不會是那種會爆出來的性格，就是把它擦一擦，我只是擔心說擦不擦得掉」。現場來賓則紛紛誇讚林心如脾氣很好。

淡定的處理方式立刻被網友大讚高EQ，不僅未責怪丈夫，還第一時間想著如何處理問題，引發許多網友留言討論：「不得不說，林心如的情商是真的很高」、「足夠包容對方」、「霍建華這樣真是笑死我了，大膽」、「感覺林心如也是情緒穩定，情商也特別高」、「這個夫妻日常簡直是太有意思了」、「林心如這脾氣也太好了吧！換我得心疼包包到跺腳」、「夫妻間的小意外，林心如的反應也太溫柔了」。

