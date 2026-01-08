林心如提前過50歲生日！徐若瑄曬貼臉照 54字告白：一輩子的好姐妹

林心如將過50歲生日，徐若瑄曬出貼臉照，提前幫好姐妹慶生。（翻攝loveruby_official IG、vivianhsu.ironv IG）

女星林心如將在本月27日迎來50歲生日，閨密徐若瑄提前為她慶祝，在社群網站曬出兩人貼臉合照，寫下54個字告白，稱是「一輩子的好姐妹」流露好交情。

徐若瑄8日在IG限動分享與林心如的合照，可見兩人緊緊相擁，臉貼在一起，笑容燦爛，徐若瑄更俏皮眨眼，氣氛輕鬆又親密。

林心如轉發徐若瑄限動，寫下大大的「Love you」。（翻攝loveruby_official IG）

徐若瑄寫下：「有人快要生日囉！今年是一個特別的年，因為是2個25，但永遠的25。」她表示：「我喜歡在妳面前，我能是我自己的樣子。」並向林心如告白：「Love u so much」，感性寫下：「一輩子的好姐妹。」

林心如隨後轉發徐若瑄限動，寫下大大的「Love you」，並附上多顆愛心符號，展現深厚感情。

