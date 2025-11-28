林心如曝9年婚姻穩定秘訣！認和霍建華「互相示弱」：不是每個人都能做到

林心如近日在實境節目《再見愛人5》中分享，與霍建華結婚9年的關鍵在於「願意互相示弱」。她坦言夫妻之間不必刻意維持完美形象，能在對方面前坦承脆弱，反而讓關係更緊密。

節目中，主持人李維嘉提到「有時候男人示弱，是很好的情緒處理方式」，並問到：「在伴侶面前，男人是不是應該偶爾示弱？」對此，林心如認為「脆弱是終極力量」這句話並非空談，因為「願意示弱其實是一種勇敢的表現，不是每個人都能做到」。

主持人隨即追問：「你先生上一次對你示弱是什麼時候？」林心如笑說：「每一次！」現場嘉賓大笑後，她補充兩人是「互相示弱」，在生活、情緒上都會接納彼此的不完美。

事實上，這對夫妻本身性格就有差異，霍建華心思細膩，會因為網路批評而落淚，也因為不想看到負面留言而乾脆不用社群帳號；林心如則較為理性果斷。兩人會互相支持，若吵架也會刻意避開孩子，關起門把情緒說清楚，以擁抱收尾，避免矛盾累積。

兩人從朋友走到夫妻，超過20年的相識是信任基礎。不少粉絲留言表示：「願意在彼此面前示弱，是能讓感情走得長遠的原因。」也有人感嘆：「兩人都成熟又低調，在那個年紀遇到對的人，更懂得珍惜。」

