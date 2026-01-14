林心如滷豬腳幫老公慶生 從來不吃霍建華煮的泡麵

記者倪有純攝

演員林心如日前煮滷豬腳幫老公霍建華慶生，13日出席活動提到，疫情期間因為不想每天點外送，才學會料理，霍建華則只會煮水餃和泡麵，不過霍建華相當好養，煮什麼都買單。

說起滷豬腳，林心如透露，霍建華不想外出吃飯，只好應景一下煮個滷豬腳麵線，好在一家人都很捧場。至於霍建華的廚藝，林心如笑說：「他說他只會煮水餃跟泡麵，我是從來沒吃過。」

林心如出席活動提到，她在疫情期間才學會煮飯，常做的料理是霍建華喜歡的豆乾肉絲、番茄炒蛋，「他不會吃膩，滿好養的」，女兒則喜歡她做的炒飯和海帶芽蛋花湯。

新年工作部分，林心如透露，2026年持續籌備新戲，製作的新戲「有愛我們床上談」即將播出；3月即將完成一部家庭黑色幽默的劇本，希望可以在年中開拍。