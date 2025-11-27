林心如秀「國中嫩照」太美了！老公霍建華受封「最帥皇帝」自豪：先選先贏

【記者王思穎／台北報導】林心如今（27）日盛裝出席首屆「蘋果愛美獎」頒獎典禮，小露香肩、修長美腿，亮麗出場擔任頒獎人。主持人聶雲讚美她與老公霍建華都是高顏值，由於霍建華曾在《如懿傳》飾演乾隆帝，聶雲直說霍建華是最帥皇帝，林心如也不吝誇老公：「我看過的確實是。」接著聶雲妙語：「以前是皇帝選妃，妳是選皇帝。」林心如幽默回：「先選先贏啊！」引起爆笑。

林心如前陣子在IG分享國中時期嫩照，白皙瓜子臉、水汪汪招牌大眼，引起粉絲熱烈討論，誇她從小就是美人胚。她今分享照片是國中時，約1989年在同學家拍攝，是沒有濾鏡的年代。聶雲看到照片忍不住驚呼：「好可愛啊！妳從小就那麼美，歲月對妳這麼溫柔？」林心如開心說：「我們要與時光逆行，必須與時光逆行。」

廣告 廣告

這張照片引起討論的還有牆上的明星海報，原來是日星阿部寬，巧的是她的老公霍建華最新戲劇作品《他為什麼依然單身》就是改編自2006年阿部寬主演的熱門影集《不能結婚的男人》。只是照片年代久遠，林心如看到照片一度還想不起背後海報明星是誰，「很多人說霍建華，但那時我才國中怎麼可能啦」。

林心如最近在IG分享國中時期嫩照引起討論。翻攝自林心如IG

無論是兒時的可愛還是現今的動人，林心如對外貌、身材的維持非常講究且持之以恆，「我一個禮拜做5項運動，每天都不一樣，送完小孩就運動，再去做其他的事情」。現在她還有打拳擊，被問拳擊對手？林心如笑回：「我老公啊！」

林心如（右）與徐若瑄比美。攝影中心攝

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

多組藝人飛到香港！MAMA大獎明如期舉行 緊急改腳本哀悼火災

朱孝天傳個唱票房慘淡！門票遭3.8折賤賣…最後還免費入場

獨家｜台裔貴婦企業家Tina Craig熱戀好萊塢男星美到發光！ 新歡是安海契兒子的爸

