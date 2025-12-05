林心如突秀清純嫩照 小虎牙甜笑重現「紫薇」
〔記者馮亦寧／台北報導〕女星林心如1993年以兼職模特兒身分開啟演藝生涯，1998年演出電視劇《還珠格格》當中「紫薇」一角廣受歡迎，之後更成為家喻戶曉的大明星。今(5)日她心血來潮在社群平台分享了一張自己的清純嫩照，圓嘟嘟的臉蛋加上俏皮小虎牙，推測應該是學生時期拍的照片。
畫面中林心如頂著俏麗雙辮，笑咪咪的模樣非常可愛。林心如本人也留言：「我的小虎牙」。台灣有一陣子學生們非常流行拍攝沙龍照，這張照片也頗有這種感覺，因為髮型看起來經過專人打理，額前還特別捲起一撮QQ的瀏海增加俏皮感，雙手交叉撐在下巴的模樣，讓人想起過去的少女紫薇。
不少網友湧入朝聖，紛紛稱讚林心如從小就長得好看，長大更有一種成熟女人韻味，就連好朋友關穎、海裕芬等人都跑來留言大讚可愛。
