林心如結婚9年認了一行為惹怒霍建華 被罵後從此改進！驚呼「不敢」踩老公底線

林心如（左）滑手機舉動惹怒霍建華。翻攝林心如臉書

林心如與霍建華結婚9年，近期林心如在中國節目上經常分享夫妻私下互動，透露曾因在霍建華開車時滑手機惹怒老公，被霍建華怒嗆：「每次開車妳都看手機，我是你司機嗎？」從此林心如坐霍建華的車再也不敢用手機。

林心如透露，當時兩人情緒都有點不開心，她低頭滑手機，霍建華終於趁機吐露長久以來的不滿，也讓林心如意識到，自己滑手機的行為忽略老公的感受，「因為他開車也不能看手機嘛」。被說了一次之後，林心如形容自己後來坐霍建華的車「連訊息也不敢回」。

林心如意識到自己行為不妥。翻攝微博

Papi醬教一招 林心如笑喊：學會了

一旁中國網紅Papi醬（姜逸磊）透露，自己的老公也說過跟霍建華一樣的話，並教林心如，下次看到手機上有趣的訊息，就唸給對方聽，林心如笑說：「學到了。」主持人李維嘉則說，以為林心如會直接去後座坐，真的把霍建華當司機，林心如笑喊：「不行，我不敢，太壞了。」



