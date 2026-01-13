林心如親為霍建華滷豬腳獲好評！將迎50歲「沒興趣慶生了」

林心如13日亮麗出席活動。（林淑娟攝）

凍齡女神林心如13日出席品牌活動，月底即將迎來50歲生日的她，上月底才剛為老公霍建華及女兒過生日，她還親自幫老公滷豬腳慶生，獲得「好吃」評價；被問老公可會有為她下廚慶生的表現？林心如笑回：「他只會煮水餃、不會滷豬腳！從沒吃過他煮的東西，他說以前單身在家會煮水餃跟泡麵，但我沒吃過，他只幫我倒過水而已，不需要下廚」。

林心如表示，她真正開始學做飯是疫情期間，因為不能出門也不方便叫外送，就開始認真學做菜，透露老公最愛她做的豆乾肉絲及番茄炒蛋，「他可以天天吃一樣的東西，他真的可以一直吃，不會吃膩，我也不用想換新花樣，算是滿好養。女兒最近也愛上我做的炒飯、炒烏龍麵，配個海帶芽蛋花湯即可，她也是喜歡簡單的，不需要複雜豪華料理」。



她說，上月底霍建華生日時，因為不想去外面吃飯，她就應景滷了豬腳、煮麵線，還炒了三杯雞，在家裡簡單開心慶生，至於「雪寶」造型的生日蛋糕是女兒指定的，「我們自己的生日蛋糕都會問女兒喜歡什麼口味！女兒有問我想要訂什麼蛋糕，通常都是她想吃什麼就選什麼」。

林心如說，她通常年底就會開始很忙，因為先生、女兒和她自己相繼過生日，「我以前是熱愛過生日的人，有小孩後，要先幫先生、女兒慶生，再輪到我時，就沒什麼興趣了，所以近幾年很少大肆慶祝，頂多是跟朋友、家人在附近餐聽吃吃飯，而且我生日很常在過年，不太想要約朋友、怕麻煩人家。通常是放假前會有朋友提前找我吃飯，今年都還沒人約我」。



她感動表示，女兒長大後很貼心，會在爸媽生日、父親節、母親節時寫卡片，手作小禮物送他們，「她送我的已經有一整盒！有紙條、卡片、花等」，女兒還曾送她一小盒罐子，裡面都是自己摺的小星星，加上手寫卡片，讓她收到後很感動。

談到近期工作計畫，她透露，去年拍的《有愛我們床上談》已進入最後後製階段，預計農曆年前完成、今年會播出。她年後也要開始籌備和杜政哲合作的下一部新戲，希望3月把劇本完成，預計年中開拍，「也是跟家庭有關，有點黑色幽默，不是太沈重的議題」，這戲已籌備2、3年，就是希望琢磨到最好再開始啟動，她自己也會參演。

范冰冰去年底獲金馬獎最佳女主角獎殊榮，林心如坦言有發訊息恭喜，「滿替她開心的，有發訊息給她，但發完我就去睡覺了，隔天早上起床才看到她回訊」。

