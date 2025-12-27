林心如認「從沒想過會愛上霍建華」！十年好友變夫妻，關鍵轉折點曝光
林心如近日在節目《再見愛人》中談到與霍建華的感情歷程，坦言自己從未預設兩人會發展成情人。她回憶，兩人一開始只是朋友，「一開始也沒有想過會在一起，可能在之後的某一個契機點上，不知道怎麼樣就對上眼了。」
林心如表示，兩人自2006年認識後一直都維持純友誼，不過確實也是因為有彼此欣賞的基礎，才能當這麼長時間的朋友。直到2016年，兩人剛好同時在北京拍戲，相處時間明顯變多，日常聊天與陪伴變得頻繁，感情也在這樣的狀態下慢慢改變。被問到究竟是誰先動心，林心如笑說自己也說不準，「聊著聊著就聊出火花了吧。」
婚後，林心如外向、霍建華內斂，個性形成互補。霍建華減少幕前工作，把重心放在陪伴女兒；林心如則持續投入事業，但也會儘量維持公私平衡，並不時邀請老公客串戲劇。兩人在財務上採取AA制，同時設有共同帳戶支付家庭開銷，在維持各自空間的同時，也保有生活上的默契。回顧2016年結婚時，還曾一度引發部分粉絲反對，如今輿論已隨時間悄悄轉變。
