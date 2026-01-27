林心如迎50歲生日！《華燈》媽媽「嘴對嘴」畫面曝

娛樂中心／李明融報導

女星林心如與楊謹華因神劇《華燈初上》結緣，劇中雖然相愛相殺，戲外卻建立了無可取代的深厚情誼。27日適逢林心如迎來50歲生日，楊謹華不僅在社群平台獻上祝福，更誠意十足地加碼公開一段兩人的「私房慶生影片」，畫面一出立刻點燃全網討論。





林心如（右）大方親吻楊謹華（左），讓她當場超驚喜。（圖／翻攝自cheryllovel0ve IG）在楊謹華分享的影片中，兩位女神雙眼緊閉，大方展現「嘴對嘴親吻」的好交情。林心如手中捧著鋪滿鮮紅草莓的巨大白色鮮奶油蛋糕，上頭插著一根象徵希望的黃色蠟燭，儀式感十足；一旁的楊謹華則頭戴黑色毛帽，身體微微前傾配合親吻，氣氛既溫馨又俏皮，讓網友直呼「這畫面太美！」。

林心如在限時動態分享50歲生日，直呼「好可怕」。（圖／翻攝自林心如 IG）

楊謹華在貼文開頭便以「親愛的 Rose」搭配玫瑰花符號感性喊話，瞬間喚起粉絲對《華燈初上》的情感共鳴。文中溫暖寫下「祝福妳每天都吃好喝好睡好，開開心心，健健康康，充滿活力」。隨後林心如也第一時間現身留言區回應「謝謝親愛的！想你了。」這場跨越劇作的友誼，再次見證了兩位影后私下最真實、真摯的交心時刻。









