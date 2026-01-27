林心如過50歲生日喊「好可怕」與楊謹華親吻照曝光

林心如過50歲生日，楊謹華送祝福。（圖／翻攝自cheryllovel0ve IG）

女星林心如今（27）日迎來50歲生日，正式邁入人生新階段，演藝圈好友與粉絲紛紛獻上祝福。好友楊謹華也曬出與林心如嘴對嘴獻吻的親密合照，並寫下「親愛的Rose」，展現兩人深厚情誼。珍貴畫面曝光後，立刻在網路上掀起熱烈討論。

林心如與楊謹華因合作影集《華燈初上》結下好交情，劇中分別飾演Rose媽媽與蘇媽媽，戲裡關係緊張、戲外卻是感情深厚的閨密。楊謹華今在IG分享劇組私下片段，影片中林心如捧著蛋糕走向她，隨後互相親吻臉頰與嘴唇。影片再度曝光，也勾起不少劇迷回憶。楊謹華在貼文中寫下祝福：「親愛的Rose，生日快樂，祝福妳每天都吃好喝好睡好，開開心心，健健康康，充滿活力。」林心如本人也親自留言回應：「謝謝親愛的，想妳了。」

除了好友送上祝福，林心如也收到粉絲滿滿心意。粉絲團特別剪輯她出道至今的重要作品片段，製作名為《我們的光》的回顧影片，讓她感動直呼「像回顧了半生」。此外，成都鐵粉更在當地天府大屋檐400公尺長螢幕投放生日應援燈光秀，象徵一路相伴的星光歲月。林心如看到後十分感動，也透過限時動態向粉絲致謝：「真的很感動，數十年來一直陪伴著我的你們，收到這份心意了。」

事實上，林心如日前出席活動時，被問到即將迎來50歲生日，她當時笑說：「對呀，好可怕喔。」她也透露，因為每到年底工作行程繁忙，加上先生霍建華、女兒與自己生日接連而來，往往得先替家人慶生，「以前很熱愛過生日，但有了小孩之後，等輪到自己時就沒什麼興趣了。」近年她多半選擇低調度過，僅與親友在附近餐廳簡單聚餐，加上生日時間常落在過年期間，不想麻煩朋友，因此很少大肆慶祝。

