林心如遭霍建華潑滿身紅酒！粉色包包、衣服全毀 竟做出這反應全場驚呆

林心如（右）分享與霍建華間的夫妻相處。翻攝微博、林心如臉書

林心如與霍建華日前走神秘通道出席好友許瑋甯與邱澤的婚禮，不過在場內大方與藝人朋友們合照也被公開。近日林心如在中國節目上分享夫妻互動，透露曾被霍建華潑了一身紅酒，竟沒有當場動怒。

節目上林心如分享，有一次女兒的同學生日，她揹了一個粉紅色包包，也身穿同色系衣服，手上拿著紅酒，結果霍建華一轉身撞上，她全身都被紅酒潑到。其他人好奇夫妻各自反應，林心如說自己只能「擦一擦」，霍建華有當場道歉，但是「他也沒有反應到那個包包滿漂亮的」。

廣告 廣告

霍建華（左起）、林心如在婚禮上與關穎夫妻合照。翻攝IG @kwanterri

坦言內心「黑了一下」 網友大讚情商高

被問到現場都沒有人「黑臉」？林心如坦言：「我心裡默默黑了一下啦。」雖然會不高興，但自己個性不會「爆出來」，一方面是有很多外人在場，另外也更擔心「不知道能不能擦得掉」。網友看了這段分享，大讚林心如情商高，夫妻倆的互動也非常真實。



回到原文

更多鏡報報導

柯震東「醉倒」許瑋甯婚禮畫面瘋傳 經紀公司73字還原真相：現場氣氛歡樂

前緋聞男友邱澤甜蜜大婚許瑋甯 張鈞甯驚吐「懷疑人生」行程！公開喊這句話

邱澤婚禮前真實心聲曝光 Lulu主持如坐電影院第一排！揭私下感性對話