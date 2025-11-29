林心如霍建華現身邱澤婚禮！昔激吻小17歲張軒睿遭逼問 夫妻互動曝

記者陳宣如／綜合報導

昨邱澤與許瑋甯婚宴上，霍建華與林心如低調現身合照曝光，再度引發粉絲關注這對銀色夫妻檔日常。霍建華與林心如結婚至今已九年，兩人在演藝圈持續活躍，拍攝作品時難免需要與其他異性演員合作親密戲份。回顧2017年，林心如與小17歲的「台劇新興男神」張軒睿合作電視劇《我的男孩》，劇中安排了接吻鏡頭。當時記者會主持人陶晶瑩在公開場合透露，劇組舉行殺青酒時，霍建華也有到場，他藉著酒意對張軒睿說：「就是你跟我老婆接吻對不對！怎麼樣？她的嘴唇很軟吧？」張軒睿當時被這番話嚇到，心想「我是不是要出去？」不過霍建華並未真的動怒。

廣告 廣告

霍建華與林心如等人一同參與許瑋甯、邱澤婚禮。（圖／翻攝自陳美鳳臉書）

在《我的男孩》中，林心如飾演一名受過情傷的導演，與張軒睿飾演的大學生意外相遇，進而展開一段戀情。劇中兩人角色的年齡設定相差十歲，因而呈現一段被外界視為不被看好的姊弟戀情。林心如曾在宣傳記者會上表示，拍攝吻戲時她擔心張軒睿是否是初吻，「需不需要包紅包給他，怕嚇壞了弟弟」。

林心如（左）與相差17歲的張軒睿（右）合作電視劇《我的男孩》，並在劇中有吻戲鏡頭。（圖／八大提供）

記者會上，陶晶瑩透露，在拍攝吻戲期間，霍建華曾表現出吃醋，但現場氣氛仍屬友善，並未引起衝突。林心如也笑說，陶晶瑩也不允許自己的老公李李仁與她拍攝吻戲，「為什麼不給拍，本來劇本有耶！」李李仁則隨後緩和氣氛，說道：「我是考慮女主角的節操。」陶晶瑩回應：「不然首映會來吻一下！」李李仁隨即求饒補充：「不要這樣，我跟她老公（指霍建華）比跟她還熟。」現場互動引起一片笑聲。

張軒睿（左起）、林心如、李李仁主演《我的男孩》，首映記者會找來李李仁老婆陶晶瑩主持。（圖／記者蕭筠攝）

事實上，霍建華與林心如在交往前已認識超過十年。霍建華曾在節目《魯豫有約》中透露，他對林心如的好感一直存在，但最初兩人以朋友身分相處，他曾擔心若表白可能連朋友關係都維持不下去。霍建華表示，他相信兩人一直互相欣賞彼此，只是初期以朋友方式相處，後來兩人確認心意，才開始進一步交往。

霍建華回憶，剛開始交往時，他們的行動都相當低調，「到哪裡都只能遮遮掩掩」，那時候他覺得很不自在。後來兩人決定在2016年5月20日公開戀情，他說：「當天晚上就立刻牽著林心如的手到一間客滿的火鍋店用餐。」霍建華表示，公開後不用再在意旁人的眼光，讓他感到幸福。至今，兩人已攜手走過數個年頭，霍建華與林心如在公開與私下場合的互動，顯示兩人持續維持穩定信任關係，也成為演藝圈少見的長期夫妻檔。

更多三立新聞網報導

林心如、霍建華也來了！低調出席許瑋甯、邱澤婚禮 2大男神罕見同框

世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍

邱澤抱兒亮相「流露滿滿父愛」！萌娃正臉曝光 繼承許瑋甯混血神顏

許瑋甯懷孕期間「邱澤每天誇漂亮可愛」 結婚4年老公寵妻舉動全說了

