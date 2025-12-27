林心如、霍建華「私下恩愛畫面」罕曝光！網驚：好厲害

娛樂中心／綜合報導

霍建華、林心如是演藝圈著名的模範夫妻檔，2人結婚9年雖然未經常放閃，但不時透過小細節展現恩愛感情。霍建華昨（26日）迎來46歲生日，向來作風低調的他未大肆慶祝，而是享用林心如特別準備的浪漫大餐，小倆口平淡又幸福的日常令粉絲羨慕不已。

林心如昨（26日）晚間在IG分享夫妻日常，為了慶祝老公霍建華的46歲生日，她特別準備了色香味俱全的傳統滷豬腳，象徵祝福壽星福氣與長壽、越吃越健康，一旁還有紅酒做搭配，簡單中不失浪漫。除了讓霍建華享用生日大讚，林心如也準備了雪寶造型的生日蛋糕，展現私下童趣一面，也完美融合中西方的生日習俗。

林心如準備了滷豬腳和蛋糕給霍建華。（圖／翻攝「Ruby林心如 」臉書）

林心如準備了滷豬腳和蛋糕給霍建華。（圖／翻攝「Ruby林心如 」臉書）

對此，林心如在文中簡單寫下，「Happy birthday，平安喜樂」，並附上蛋糕、玫瑰、愛心及充滿愛意的笑臉符號；雖然沒有長篇大論的告白文，卻帶出夫妻倆平淡又幸福的日常。畫面曝光後，不少粉絲也祝福，「我老大不僅會做三杯雞，做豬腳也這麼厲害」、「老大現在廚藝漸長啊，這可是硬菜啊」、「好手藝耶，華哥生日快樂」。

林心如、霍建華「恩愛畫面」罕曝光！出動「私房本領」網驚：這麼厲害

林心如（左）、霍建華（右）是演藝圈著名的模範夫妻檔。（圖／翻攝「Ruby林心如 」臉書）

事實上，林心如、霍建華都曾是偶像劇的知名演員，不過她提起2人的相處故事，笑說平常互動沒有偶像劇這麼浪漫，老公霍建華出門時甚至會略過自己，只親女兒而已。林心如還爆料，自己每週勤勞運動、保養，才維持凍齡的狀態，不過霍建華卻完全看不出來，令她哭笑不得。





