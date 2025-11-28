林心如「13歲制服嫩照」美翻 曝1秘訣擁皇帝尪！

娛樂中心／江姿儀報導



49歲女星林心如（Ruby Lin）擁有水潤大眼、甜美臉蛋，模特兒出身的她已出道30多年，憑藉電視劇《還珠格格》中「紫薇」一角走紅，近年又因影集《華燈初上》再度引起話題，至今人氣居高不下。她2016年與小4歲男星霍建華結婚，2人育有1女「小海豚」。昨（27日）她出席活動曬出36年前的國中制服照，被主持人盛讚夫妻倆都是高顏值，她還曝光擁皇帝尪的秘訣。





林心如分享國中舊照，青澀稚嫩的臉蛋散發著青春洋溢的氣息，少女時期就非常秀氣、甜美。（圖／翻攝自林心如臉書）

林心如先前在社群分享1989年學生時期在同學家拍攝的舊照，幽默自誇「模樣清新純真」。照片中13歲的林心如身穿百褶裙、制服外套、白長襪，青澀稚嫩的臉蛋散發著青春洋溢的氣息。她害羞露出淺淺微笑，站在阿部寬海報面前留影，少女時期就非常秀氣、甜美，網友讚「你很美，是從小就美，即使國中時也是個美人胚子」、「好漂亮從小美到大」、「心如從小就是美人胚子耶」、「國中就很美」、「清純甜美！女神我的偶像」、「超美真是清純靈動」、「沒變耶！」、「清純美少女」，粉絲還瘋猜「海報那不是你老公（霍建華）嗎？」、「像妳老公耶」。





49歲林心如27日出席活動，露出迷人白皙的肩頸線條，連身短褲配上黑絲襪，修長美腿全現形。（圖／翻攝自林心如臉書）

27日林心如身穿黑色連身禮服出席活動，露出迷人白皙的肩頸線條，短褲配上黑絲襪，修長美腿全現形。活動中她又大方曬出國中制服照，主持人忍不住大讚「好可愛啊！妳從小就那麼美，歲月對妳這麼溫柔。」，對於照片中明星爭議，她笑回「很多人說霍建華，但那時我才國中怎麼可能啦。」。此外，主持人還誇讚林心如和老公霍建華是高顏值夫妻檔，直言霍建華（《如懿傳》中飾演乾隆皇帝）是「最帥皇帝」。林心如聞言肯定「我看過得確實是。」，主持人打趣說「以前是皇帝選妃，妳是選皇帝。」，她直接承認「先選先贏啊！」。

主持人打趣林心如（左）「以前是皇帝選妃，妳是選皇帝（當老公，右圖）」，她幽默回「先選先贏啊！」。（圖／翻攝自林心如臉書、微博＠電視劇如懿傳）





