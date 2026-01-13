林心如2道菜收服霍建華：蠻好養 50歲生日「沒興趣」慶生

林心如過年打算待在台北，不去人擠人。黃于珊攝



林心如今（1╱13）以代言人身分出席「華陀扶元堂」燕窩新品記者會，12月26日霍建華過46歲生日，她親自滷豬腳幫老公慶生，1月27日她將過50歲生日，但笑曝老公只會煮水餃，「我沒吃過他煮的東西，他說以前單身在家的時候會煮水餃跟泡麵，我沒有吃過」。

結婚9年的林心如坦言是在疫情期間才開始練廚藝，「因為不能出門，我又不想一天到晚叫外賣，就開始認真的去學怎麼做菜、煮飯」。不過霍建華婚後卻沒下過廚，她笑說：「他有幫我倒過水，他不需要下廚。」

至於如何抓住霍建華的胃？林心如爆料老公吃的很簡單，只要有豆乾肉絲跟番茄炒蛋，「他可以天天吃一樣的東西，結婚時我就想說我就把這兩樣學好就好了，所以我們家很常出現豆干肉絲和番茄炒蛋，他真的可以一直吃、不會吃膩想換新花樣，算是蠻好養的」。9歲女兒「乖乖」也跟爸爸一樣，「女兒最近愛上我做的炒飯，她會吃炒烏龍麵，她也是蠻簡單的，不需要去做一些很『虛華』的東西，簡單的海帶芽、蛋花湯就好」。

被問霍建華對生日豬腳的評價，林心如笑說：「好吃啊！因為他說生日不想出去外面吃飯，我就說那我幫你滷個豬腳應應景。」除了滷豬腳，她還準備豬腳麵線、炒三杯雞，「很開心大家在家裡面簡單過」。而蛋糕則是女兒指定的雪寶造型。

林心如分享靠燕窩做日常保養。華陀扶元堂提供

過去林心如很熱愛過生日，但有了小孩後，因一家3口生日都很近，「先幫先生過、再幫小孩過，到我自己時我就有點沒什麼興趣了，因為反正都一樣，近幾年我其實蠻少大肆的慶祝生日，都是跟朋友、家人在家附近找一個餐廳吃吃飯」。她說霍建華曾張羅過幾次慶生會，「因為我生日很常在過年，其實也不太會想要約朋友，因為想說大家有的在過年，所以不想去麻煩人家，可是在放假之前，有一些好朋友會陸續找我吃飯、幫我過生日，也是蠻開心的，算是有過到」。不過今年還沒有人約生日攤。

談到女兒的貼心舉動，林心如透露「乖乖」會寫卡片，「她從她長大一點之後就會開始在我們2個的生日、父親節、母親節寫卡片、手做小禮物，她送我的東西已經有一整盒，有1個小罐子裡面摺了很多小星星，還有她自己寫的紙條和卡片」。不過她沒被感動到落淚，笑說：「因為有時候她寫的字我看不太懂，小朋友寫的字都歪七扭八的，要不然就是下筆有些輕有些重，我看不出來是什麼字，但是我是感動的，但還沒有到哭。」

談到過年計畫，林心如說：「還不曉得耶，我們過年蠻常都待在台北的，其實在台北最清靜，沒有到處都是人，比較不會去中南部玩，因為也沒那麼熟，可能朋友會來家裡面聚會，或帶小孩去市區走一走、晃一晃。」

談及工作近況，林心如透露正籌備1部有點黑色幽默的家庭劇，希望劇本3月之前可以完成、年中開拍。談到因《還珠格格》成為好姊妹的范冰冰奪下金馬影后，她笑說：「我有發訊息跟她恭喜，很開心。」

