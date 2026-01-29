林心如50歲生日復刻《華燈初上》 霍建華一舉動寵妻

林心如（右）與老公霍建華在台上合唱。翻攝林心如臉書



林心如1月27日50歲生日，昨晚（1╱29）在臉書分享慶生照，她還原《華燈初上》「Rose媽媽」經典造型，揪許瑋甯、林熙蕾、徐若瑄、謝佳見、海裕芬同樂，老公霍建華也上台與她合唱放閃。

徐若瑄（左）穿旗袍、林熙蕾（右）頂半屏山髮型為林心如慶生。翻攝林心如臉書

以「華燈初上璀璨夜25+」為主題的慶生趴走復古風，不僅重現劇中「光HIKARI」酒店，林熙蕾還頂著半屏山髮型出席，徐若瑄更是直接穿旗袍祝壽，林心如開心地說：「人生下半場依然要活得精采，也過得漂亮。年齡只是數字，真正重要的，是一路走來的心境。」

謝佳見（左起）、海裕芬、林心如、許瑋甯合照。翻攝林心如臉書

生日有老公、星友陪伴，林心如感性地說：「感恩所擁有的，珍惜每一個平凡卻真實的當下。謝謝一直在我身邊的家人、朋友，還有一路同行彼此扶持的工作夥伴們。走到今天，更明白什麼值得放在心上，什麼可以溫柔地放下，不再急著證明自己，只想把時間留給真正重要的人與事，現在，是更認識自己的時候，也是把日子過得更從容的開始，謝謝愛我的你妳你。」

