林心如50歲生日趴重返《華燈初上》！霍建華寵妻1舉動甜炸

林心如50歲生日派對，與老公霍建華甜蜜合唱。（圖／翻攝自林心如Instagram）





女星林心如日前迎來50歲生日，舉辦「華燈初上璀璨夜25+」主題慶生派對，重返影集拍攝經典場景「光HIKARI」酒店，再次化身「Rose媽媽」角色，現場賓客星光雲集，包括許瑋甯、林熙蕾、徐若瑄、謝佳見、海裕芬等人。

林心如在社群分享慶生照片，吐露心聲：「人生下半場，依然要活得精彩、也過得漂亮。年齡只是數字，真正重要的是一路走來的心境。」感恩所擁有的，珍惜每一個平凡卻真實的當下，她謝謝家人朋友和工作夥伴們一路相伴：「走到今天，更明白什麼值得放在心上，什麼可以溫柔地放下。」

許瑋甯、林熙蕾、徐若瑄等藝人都出席林心如生日派對。（圖／翻攝自林心如Instagram）

林心如直言，現在的心境是不再急著證明自己：「只想把時間留給真正重要的人與事，現在是更認識自己的時候，也是把日子過得更從容的開始。」老公霍建華也出現在生日派對上，與她同台合唱，兩人結婚多年罕見公開放閃，依舊甜蜜蜜。

