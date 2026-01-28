林心如50歲生日迎雙喜！114粉絲大屏應援 楊謹華獻上「親蘇媽媽片段」太爆笑

楊謹華特別送上戲中「Rose媽媽親蘇媽媽」片段，為林心如慶生引爆笑聲。（圖／翻攝自IG，cheryllovel0ve）

今（27日）是女星林心如的50歲生日，外貌凍齡依舊、風采不減。今年生日一早就收到來自粉絲與好友滿滿祝福，不僅感動萬分，也在社群上開心分享，包括演員好友楊謹華也特別在社群發文祝賀，曬出兩人過往拍攝《華燈初上》時劇組為林心如慶生的畫面，影片中林心如開心接下蛋糕後，還突然親了一下楊謹華的雙唇，讓楊謹華驚訝張眼、氣氛溫馨有趣。

楊謹華特別送上戲中「Rose媽媽親蘇媽媽」片段，為林心如慶生引爆笑聲。（圖／翻攝自IG，cheryllovel0ve）

楊謹華特別在社群曬出一段珍貴影片，畫面是一同拍攝《華燈初上》時，劇組驚喜為林心如慶生的時刻。影片中，只見林心如手捧蛋糕，興奮地走向楊謹華，隨後突然親吻對方雙唇，讓楊謹華當場睜大雙眼、露出驚訝神情，兩人隨即大笑擁抱，氣氛既驚喜又溫馨。楊謹華也在貼文中親暱喊她「親愛的Rose」，展現兩人深厚交情。

此外，林心如也收到一份超級驚喜的生日大禮，由114位來自大陸的粉絲組成的「如迷」團體，共同贈送的大型戶外應援螢幕。應援地點位於成都市河岸旁，螢幕中播出林心如歷年戲劇作品中的古裝與時裝造型，水面倒影交織出浪漫氛圍。

粉絲集結114人發起大螢幕應援，為林心如送上生日驚喜。（圖／翻攝自IG，loveruby_official）

據林心如經紀人向《壹蘋新聞網》表示，一位追隨林心如26年的老粉絲，親暱稱她為「老大」，代表114位粉絲送上應援影片。粉絲們親自到現場拍攝實況影片給林心如，讓她相當感動，也在社群發文回應：「數十年來一直陪伴著我的你們，收到這份心意了」，並附上滿滿愛心符號。

除了大屏應援，林心如也收到粉絲精心剪輯的回顧影片〈我們的光〉，內容回顧她自出道以來的經典瞬間，從青澀模樣到近年在節目中展現的迷人風采，粉絲在影片中留言「宜古宜今、皆為佳人。一路星光，心如依舊」，林心如看完感性寫下「回首半生匆匆~恍如一夢…」。

