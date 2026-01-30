林心如50歲生日重演《華燈初上》 放閃霍建華喊：年齡只是數字

【緯來新聞網】演員林心如近日在台北舉辦50歲生日活動，現場以電視劇《華燈初上》角色「蘿絲媽媽」造型現身，並與丈夫霍建華在舞台上合唱，吸引多位演藝圈好友到場參與。林心如也感慨發言強調「年齡只是數字」。

林心如50歲了。（圖／翻攝林心如FB）

林心如自1990年代起為亞洲地區知名演員與製作人，曾主演《還珠格格》、《16個夏天》等作品。近年轉型投入製作領域，其製作並主演的Netflix原創劇《華燈初上》獲多項國際關注。本次生日活動選擇回歸該劇角色造型，也驚豔不少粉絲。



林心如50歲大壽也感慨寫下「人生下半場，依然要活得精彩，也過得漂亮。年齡只是數字，真正重要的，是一路走來的心境。感恩所擁有的

珍惜每一個平凡卻真實的當下。」

林心如在生日感言中表示：「謝謝一直在我身邊的家人、朋友，還有一路同行、彼此扶持的工作夥伴們。走到今天，更明白什麼值得放在心上，什麼可以溫柔地放下。」她進一步表示，現在不再急於證明自己，更希望將時間留給真正重要的人與事。「此刻，是更認識自己的時候，也是把日子過得更從容的開始。」



另外演員楊謹華亦透過社群平台公開與林心如互動片段，影片中林心如轉頭與楊謹華親吻，展現兩人的好交情。

