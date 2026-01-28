林心如50歲生日！楊謹華公開「2人嘴對嘴」私密影片

台灣知名女星林心如於1月27日正式邁入50歲，在演藝圈深耕32年的她，收到來自各界的生日祝福。其中最受矚目的，莫過於好友楊謹華在社群平台分享的一段私密慶生影片。

透過楊謹華公開的影片畫面可見，兩位女星雙眼緊閉，大方展現嘴對嘴親吻的親密互動。林心如手中捧著一個巨大的白色鮮奶油蛋糕，上面鋪滿鮮紅草莓並插著一根黃色蠟燭，正在進行慶生儀式。一旁的楊謹華頭戴黑色毛帽，身體微微前傾配合親吻動作，整體氣氛溫馨歡樂。

楊謹華在貼文開頭以《華燈初上》角色名稱呼林心如，深情寫道「親愛的Rose」並附上玫瑰花符號，瞬間喚起粉絲對這部神劇的回憶。她在文中溫暖表示：「祝福妳每天都吃好喝好睡好，開開心心，健健康康，充滿活力。」

影片曝光後立即在網路引發熱烈討論，大批網友湧入留言區送上祝福。林心如也親自現身回應：「謝謝親愛的！想妳了」，展現兩人私下的深厚交情。

兩位女星因合作電視劇《華燈初上》結緣，雖然在劇中相愛相殺，但戲外卻建立了無可取代的友誼。這段跨越劇作的情誼，再次見證兩位影后最真實的交心時刻。

林心如自高二拍攝廣告踏入演藝圈以來，已在影視界奮鬥超過三十年。除了楊謹華的祝福外，還有114位粉絲在河岸為她包下巨幅生日應援，上頭展示她20歲拍攝《還珠格格》的古裝照以及現在的美照，記錄她在演藝圈一路走來的倩影。林心如感動表示：「數十年來一直陪伴著我的你們，收到這份心意了。」

粉絲們更製作她出道至今的回顧影片，讚美她「宜古宜今、皆為佳人。一路星光，心如依舊」。林心如看完後頗有感觸地表示：「回首半生匆匆，恍如一夢。」老公霍建華晚間也邀請親友團為她舉辦慶生聚會，為這個特別的日子劃下完美句點。

