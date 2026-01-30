林心如50歲生日！「華燈初上」主題趴 霍建華罕見同框甜唱幸福感爆棚

記者林宜君／台北報導

最閃的不是燈光，而是夫妻同框的默契。林心如迎來50歲生日，以復古派對為名，和老公霍建華驚喜合體嗨唱，不只掀起全場高潮，也讓外界看見她在人生下半場最自在、最篤定的模樣。林心如近日舉辦生日派對，場地選在她主演影集《華燈初上》的拍攝地酒吧「光HIKARI」，主題定為「華燈初上璀璨夜25+」，現場洋溢濃厚復古氛圍。當晚最大亮點，莫過於她以劇中「Rose媽媽」造型登場，並與老公霍建華罕見合體站上舞台，一起開口獻唱，瞬間點燃派對氣氛。

邁入50歲的林心如，也在社群平台分享心境轉折。（圖／翻攝自林心如FB）

夫妻倆互動自然又放鬆，合唱時的默契與笑容成為全場焦點，也讓不少賓客直呼「比偶像劇還甜」。這場低調卻充滿情感的同台，被視為林心如送給自己與親友最特別的生日紀念。派對現場星光熠熠，林熙蕾、許瑋甯以吸睛造型現身，徐若瑄身穿旗袍展現優雅曲線，「16個夏天」的謝佳見與海裕芬等好友也到場祝賀，場面溫馨又熱鬧。邁入50歲的林心如，也在社群平台分享心境轉折。她坦言，人生走到下半場，更懂得珍惜當下與身邊重要的人。她寫道：「人生下半場，依然要活得精彩，也過得漂亮。年齡只是數字，真正重要的，是一路走來的心境。」

林心如也感謝一路陪伴的親友與工作夥伴，直言現在的自己，不再急著向外界證明什麼，而是學會把時間留給真正值得的人與事。（圖／翻攝自林心如FB）

林心如也感謝一路陪伴的親友與工作夥伴，直言現在的自己，不再急著向外界證明什麼，而是學會把時間留給真正值得的人與事。「走到今天，更明白什麼值得放在心上，什麼可以溫柔地放下。」她形容，這是一段更認識自己、也更從容過日子的開始。從螢幕前的經典角色，到幕後製作人的身分，再到與另一半並肩站上舞台，林心如用一場生日夜的合唱，替人生新篇章寫下最溫柔卻篤定的註解。

