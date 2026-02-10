林心如50歲真實身材太逼人！狂練「一運動」被封熟齡回春法 連好姐妹楊謹華也愛

（圖／取自林心如IG）

剛迎來50歲生日的林心如，再次用狀態刷新外界對「熟齡」的想像！她近日在IG曬出多張練習器械皮拉提斯的照片，只見她從核心平衡、側腰延展到需要高度控制力的動作都駕輕就熟，腿部與腹部線條緊實俐落，整體體態更顯修長，完全看不出已經邁入半百，讓不少網友直呼：「這身材說是30歲也有人信！」

其實林心如早就把Pilates融入生活節奏，甚至形容是自己「最放鬆的早晨」，還笑說「看似輕鬆其實很抖」，短短一句話道出這項運動的真相—動作優雅，但每一步都極度考驗核心與肌耐力。也因為長期規律訓練，她並沒有走向過度纖瘦，而是練出帶有力量感的緊實曲線，視覺年齡自然大幅下降。

（圖／取自林心如IG）

這股器械皮拉提斯風潮，其實早已在女星圈悄悄延燒，就連好姐妹楊謹華也是愛好者之一！她曾幽默寫下：「不可能(快要)有腹肌了吧！？別說你們不相信，連我自己跟全家老少公司大小左鄰右舍都不敢相信！」語氣滿是驚喜，也側面印證這項訓練對核心雕塑的效果。當越來越多自律派女星投入，也讓器械皮拉提斯逐漸被視為「熟齡回春法」。

（圖／取自楊謹華IG）

不同於高衝擊運動容易帶來疲勞與關節負擔，器械皮拉提斯透過彈簧阻力與滑軌設計，能深層啟動平常較少使用的肌群，同時穩定骨盆與強化背部支撐；當身體回到正確排列，不只線條被拉長，整個人也會更挺拔、有精神，比起單純追求瘦，這種「緊實與比例並重」的體態，正是現在最被推崇的高級感身材。

（圖／取自林心如IG、楊謹華IG）

50歲從來不是狀態的分界線，而是自律程度的放大鏡！林心如用行動證明，所謂「真實身材太逼人」從來不是短期衝刺，而是長時間累積的生活選擇。當多數人開始對年齡妥協，她反而把體態推向更高標準，也再次讓人看見—熟齡真正迷人的，從來不是逆齡，而是穩定且持續進化的自己。

（圖／取自林心如IG）





