林心如50歲美炸！楊謹華曬「嘴對嘴」慶生片祝壽

娛樂中心／林昀萱報導

女星林心如在演藝圈深耕多年，27日迎來50歲生日，許多藝人朋友都送上祝福。其中楊謹華更曬出兩人嘴對嘴親密合照祝壽，掀起熱烈討論。

林心如高二拍攝廣告踏入演藝圈，27日年滿50歲的她已入行三十多年，和她因拍攝電視劇《華燈初上》變成閨蜜的楊謹華也特別曬出過去幫林心如慶生的私藏影片賀壽。楊謹華以《華燈初上》角色名稱呼林心如，暖心寫下：「親愛的Rose，生日快樂！祝福妳每天都吃好喝好睡好，開開心心，健健康康，充滿活力。」

廣告 廣告

影片中可以見到，林心如捧著蛋糕開心吹熄蠟燭，並對一旁帶著黑色毛帽的楊謹華獻吻，兩人大方嘴對嘴親了一下，好感情藏不住。林心如也現身影片留言區回應：「「謝謝親愛的，想妳了。」

更多三立新聞網報導

霍諾德徒手攀101引議！高大成逆風不挺 拿「2事舉例」轟：亂搞一場

川普突襲升韓關稅！前台積電工程師示警：台灣恐面臨兩大衝擊

放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥

「別小看鐵人三項的女人」賈永婕昔2特質挨酸 她讚今史詩級打臉

