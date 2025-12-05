林心如PO清純嫩照「俏皮小虎牙」掀紫薇回憶殺 被讚從小美到大

林心如曬出早期虎牙萌照，融化大批粉絲。（圖／UIP提供；林心如 IG ）

49歲的林心如是華語影視圈家喻戶曉的女星，她自1993年以兼職模特兒踏入演藝圈，1998年因電視劇《還珠格格》飾演的「紫薇」一角竄紅，接連在《情深深雨濛濛》、《美人心計》等戲劇中展現亮眼演技，成為觀眾心中的古裝女神，即便出道多年，人氣依舊不減。今（5日）她難得在社群平台分享一張早期清純照片，勾起大批粉絲滿滿回憶。

林心如在Instagram貼文中，語氣俏皮寫下：「我的小虎牙」，立刻讓粉絲想起，她當年飾演紫薇時的清新甜美模樣。照片中的女孩留著整齊長髮，臉頰圓潤、五官稚嫩，一抹燦爛笑容露出可愛的小虎牙，散發濃濃的青春氣息，模樣十分可愛討喜。

這張純真的早期照一曝光，瞬間在網路上掀起熱烈討論，許多粉絲湧入留言大讚：「也太可愛了啦」、「好清秀」、「從小美到大」、「姐最正，支持30年」、「沒怎麼變」、「天生的美人坯子！小時候的五官就又靈又精致，完全是從小美到大的模板」、「現在也很年輕，我們永遠的女神」、「紫薇」、「大美人」、「當時有虎牙的人，都被羨慕說可愛呢！」

林心如近年將重心放在家庭與幕後製作工作，偶爾在社群分享生活日常，總能引起粉絲熱烈迴響，此次難得曬出珍貴的早期照片，成功勾起大批粉絲回憶，可見林心如的魅力與話題度不減當年。

