林志傑之後再無林志傑嗎? 阿拉薩 曾祥鈞 張鎮衙誰是下一個林志傑?

下一個林志傑? 甘比亞籍的外籍生阿拉薩如果歸化我國，可能扮演下一代野獸。 (潘安彥攝影)

差距18歲，林志傑和張鎮衙的戰力差距好像海洋一樣大。 (潘安彥攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】PLG今年提供史上最慢吞吞的賽程，2026年的第一個周末總算重新看見PLG在台北市主場開張，由於是打著林志傑退休前最後一季的號召，所以這兩天大安區的和平館票房還不錯，輕鬆輾壓TPBL在新莊和SBL在板橋的票房，每一個林志傑的球迷都珍惜著林志傑在職籃生涯的最後旅程，昨天他上場20分鐘，今天上場不到15分鐘，昨天富邦勇士隊摘下124分，今天勇士隊摘下126分，都是隊史罕見的高峰，至於43歲七個月的林志傑還能摘幾分抓幾個籃板球，已經不重要了，大家關心的是他能上場就夠開心。

林志傑已經幫助PLG第6個球季，當初大家都不知道林志傑能撐這麼久，從大陸CBA拚戰10球季之後還能回台灣繼續職籃之路，甚至撐到國內三聯盟出現已經有16路人馬問世，包括這兩天表現驚人出色的基隆黑鳶隊(連續擊敗SBL6冠王台啤隊，和8冠王裕隆隊)，林志傑能延續職籃生涯到44歲已經打破國內籃球紀錄，現在大家關心的是林志傑退休後還會不會有下一個林志傑?

答案也許是悲觀的，林志傑之後再無林志傑，但從最近幾個月的球賽走勢看，籃球起點於上世紀末的林志傑，最知名的球場外號是野獸，野獸象徵著他的霸氣，象徵著他的狂野氣勢打法，完全不同於前輩鄭志龍(我國1980年代籃球飛人)，也不同於同世代台北的陳信安(號稱臺灣飛人)和高雄的田壘(號稱少俠)。野獸林志傑的籃球之路，源於他在故鄉基隆的國高中期間，然後是前輩老師提攜他來台北加入台啤隊(前稱公賣金龍隊，鄭志龍的母隊)，同時就讀陽明山上的文化大學。就是在大學期間打台啤隊，林志傑面臨很大人生轉折，差點退隊放棄籃球，後來幸而有貴人指點拉拔，他終於在SBL大放異彩，創造屬於野獸的SBL光輝，繼而西進大陸，轉戰CBA10年，打造出杭州廣廈隊的新時代，也擦亮了CBA的台灣球員招牌。

以最近兩年國內職籃的走勢來看，向林志傑這種身高190公分以上，兼具輕鬆灌籃，擅長投射三分球，又有極強球感，運球切入和快速得分有出色爆發力的球員不是沒有，但都欠缺一種野獸特質，也就是心態，包括隊籃球的狂愛，以及打球的飢餓感。多數具有體型特色的長人球員都太斯文，或是太理性，比較偏向田壘、毛加恩、簡浩哪一類君子風，或是翩翩公子型。

如果硬要選下一個林志傑的話，目前看得到的小林志傑，第一個較有野獸味道的是阿拉薩(出生於非洲甘比亞，24歲，身高200公分)這一名非洲裔的外籍生如果成功歸化我國，他的先天條件應該有機會接近林志傑的程度，但他目前效力洋基工程隊有無可能為他量身打造出林志傑的野獸模式，存疑。

再一個小林志傑是身高205公分的本土球員，目前27歲的曾祥鈞，他在高中時期就被視為可以超越田壘的可造之材，但也許是先天條件太好，所以看不出他有打籃球的飢餓感，但如果萬一他現在效力的富邦勇士隊沒有莫巴耶，也許曾祥鈞可以在林志傑手把手調教下，打出野獸的一點風格。問題是，他已經27歲，彈性條件和體能應該是要走下坡了，他還來得及嗎?

再一位有可能是下一代林志傑的新秀，是洋基工程隊195公分的張鎮衙，這一位從國中時期就備受期待的好手，其實是和野獸一樣具有原住民血統的籃球健將，可惜他從國中高中到大學的籃球之路太順利了，竟然順利到他在18歲以後似乎練球練出岔子，不會運球不會下球不會切入，解讀籃球的能力似乎僅剩下定點投籃，而且是投三分球，完全無法詮釋兩分球最可愛的藝術。

不過，26歲的張鎮衙要重新出發也還不算晚，也許加強他的單打訓練，以及專攻三對三籃球賽打法，或者可能幫助張鎮衙發展出更多元的碰撞球路，打出原汁原味的野獸風格。

身高差距13公分，林志傑爭搶籃板球的爆發力不遜於曾祥鈞。 (潘安彥攝影)