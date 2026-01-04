林志傑之後再無林志傑嗎? 阿拉薩 曾祥鈞 張鎮衙誰是下一個林志傑?
差距18歲，林志傑和張鎮衙的戰力差距好像海洋一樣大。 (潘安彥攝影)
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】PLG今年提供史上最慢吞吞的賽程，2026年的第一個周末總算重新看見PLG在台北市主場開張，由於是打著林志傑退休前最後一季的號召，所以這兩天大安區的和平館票房還不錯，輕鬆輾壓TPBL在新莊和SBL在板橋的票房，每一個林志傑的球迷都珍惜著林志傑在職籃生涯的最後旅程，昨天他上場20分鐘，今天上場不到15分鐘，昨天富邦勇士隊摘下124分，今天勇士隊摘下126分，都是隊史罕見的高峰，至於43歲七個月的林志傑還能摘幾分抓幾個籃板球，已經不重要了，大家關心的是他能上場就夠開心。
林志傑已經幫助PLG第6個球季，當初大家都不知道林志傑能撐這麼久，從大陸CBA拚戰10球季之後還能回台灣繼續職籃之路，甚至撐到國內三聯盟出現已經有16路人馬問世，包括這兩天表現驚人出色的基隆黑鳶隊(連續擊敗SBL6冠王台啤隊，和8冠王裕隆隊)，林志傑能延續職籃生涯到44歲已經打破國內籃球紀錄，現在大家關心的是林志傑退休後還會不會有下一個林志傑?
答案也許是悲觀的，林志傑之後再無林志傑，但從最近幾個月的球賽走勢看，籃球起點於上世紀末的林志傑，最知名的球場外號是野獸，野獸象徵著他的霸氣，象徵著他的狂野氣勢打法，完全不同於前輩鄭志龍(我國1980年代籃球飛人)，也不同於同世代台北的陳信安(號稱臺灣飛人)和高雄的田壘(號稱少俠)。野獸林志傑的籃球之路，源於他在故鄉基隆的國高中期間，然後是前輩老師提攜他來台北加入台啤隊(前稱公賣金龍隊，鄭志龍的母隊)，同時就讀陽明山上的文化大學。就是在大學期間打台啤隊，林志傑面臨很大人生轉折，差點退隊放棄籃球，後來幸而有貴人指點拉拔，他終於在SBL大放異彩，創造屬於野獸的SBL光輝，繼而西進大陸，轉戰CBA10年，打造出杭州廣廈隊的新時代，也擦亮了CBA的台灣球員招牌。
以最近兩年國內職籃的走勢來看，向林志傑這種身高190公分以上，兼具輕鬆灌籃，擅長投射三分球，又有極強球感，運球切入和快速得分有出色爆發力的球員不是沒有，但都欠缺一種野獸特質，也就是心態，包括隊籃球的狂愛，以及打球的飢餓感。多數具有體型特色的長人球員都太斯文，或是太理性，比較偏向田壘、毛加恩、簡浩哪一類君子風，或是翩翩公子型。
如果硬要選下一個林志傑的話，目前看得到的小林志傑，第一個較有野獸味道的是阿拉薩(出生於非洲甘比亞，24歲，身高200公分)這一名非洲裔的外籍生如果成功歸化我國，他的先天條件應該有機會接近林志傑的程度，但他目前效力洋基工程隊有無可能為他量身打造出林志傑的野獸模式，存疑。
再一個小林志傑是身高205公分的本土球員，目前27歲的曾祥鈞，他在高中時期就被視為可以超越田壘的可造之材，但也許是先天條件太好，所以看不出他有打籃球的飢餓感，但如果萬一他現在效力的富邦勇士隊沒有莫巴耶，也許曾祥鈞可以在林志傑手把手調教下，打出野獸的一點風格。問題是，他已經27歲，彈性條件和體能應該是要走下坡了，他還來得及嗎?
再一位有可能是下一代林志傑的新秀，是洋基工程隊195公分的張鎮衙，這一位從國中時期就備受期待的好手，其實是和野獸一樣具有原住民血統的籃球健將，可惜他從國中高中到大學的籃球之路太順利了，竟然順利到他在18歲以後似乎練球練出岔子，不會運球不會下球不會切入，解讀籃球的能力似乎僅剩下定點投籃，而且是投三分球，完全無法詮釋兩分球最可愛的藝術。
不過，26歲的張鎮衙要重新出發也還不算晚，也許加強他的單打訓練，以及專攻三對三籃球賽打法，或者可能幫助張鎮衙發展出更多元的碰撞球路，打出原汁原味的野獸風格。
身高差距13公分，林志傑爭搶籃板球的爆發力不遜於曾祥鈞。 (潘安彥攝影)
其他人也在看
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 199
兩岸若開戰 謝長廷警告「中國這一省」首當其衝：習近平怎麼忍心把這變戰場
日本首相高市早苗先前發表「台灣有事論」，引起中國強烈反彈，使得中日和兩岸關係陷入高度緊張。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，中國的打壓反而使得高市早苗支持率高漲，中國種種行徑已使得中國人民失去尊嚴。此外，謝長廷提到，兩岸應建立不破壞現狀的共同價值，若中國一直要改變現狀，在世界上就是一個破壞和平的國家。 謝長廷認為，高市早苗......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 78
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 82
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 15 小時前 ・ 50
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 1 天前 ・ 28
美軍竟一夜活捉委國總統馬杜洛！中共國師李毅「自搧巴掌」：我不是人了
美國總統川普近日下令對委內瑞拉採取軍事行動，相關畫面曝光後引發國際關注。被稱為中共國師的中國社會學者李毅4日也在個人YouTube頻道針對美方執法行動發表看法，過程中甚至情緒激動，一度哽咽並自搧巴掌。畫面也在Threads上引發熱議，更有網友直言「中國人還知道丟臉，比藍白好多了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 43
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 172
美軍對委內瑞拉發動攻擊！釀酒人球團：陣中3球員狀況仍不明
體育中心／丁泰祥 報導美軍突襲委內瑞拉，已成功活捉委國總統Nicolás Maduro(馬杜洛)夫婦，並送到了紐約，而釀酒人隊棒球事務部總裁Matt Arnold，則在星期天受訪表示，球隊目前尚未掌握陣中在委內瑞拉的球員最新狀況，包括最近在委內瑞拉冬季聯盟大殺四方的年輕好手Jackson Chourio。FTV Sports ・ 6 小時前 ・ 1
輝達訂單飆破5000億美元！「這合作台廠」目標價上看400元 專家：台股靠AI再旺10年
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤近日持續創高，加權指數2日收在29349.81點，距離3萬大關十分接近，而投資專家孫慶龍最近就在節目《小資理財藍圖》...FTNN新聞網 ・ 44 分鐘前 ・ 1
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 9
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 157
最新預測震撼彈不藏了！高盛點名鴻海、緯穎「5檔」可續抱 這ODM大廠該脫手了？
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導高盛證券最新針對台灣ODM與品牌廠未來三個月表現提出觀察，認為即使產業步入傳統淡季、季節性需求轉弱，但AI基礎建設投資持...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 7 小時前 ・ 4
把握好天氣！ 「周三起」入冬最強寒流報到 低溫將跌破5度
把握好天氣！ 「周三起」入冬最強寒流報到 低溫將跌破5度EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 9
3生肖馬年大轉運！第1名財運事業愛情豐收 命理師籲：不能再偷懶
【緯來新聞網】邁入2026年，迎接新的開始，命理專家湯鎮瑋老師指出，今年有3個生肖火力全開，包括羊、緯來新聞網 ・ 11 小時前 ・ 9
賴清德緊張了？邱毅曝這3人抓「致命把柄」
[NOWnews今日新聞]為協助民眾黨立委陳昭姿推動《人工生殖法》草案，民眾黨前主席柯文哲2日現身立院，不只拜會國民黨團，還與民進黨團總召柯建銘握手大和解。前立委蔡正元說，老柯與柯P見面，像是老先覺過...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 91
北海道捕獲野生陳冠希！陪女兒滑雪超暖爸 素顏狀態卻引發網友熱議
陳冠希近日現身日本北海道滑雪場，陪伴老婆與女兒同行，不僅展現父愛一面，素顏狀態也意外成為網友熱議焦點。日本北海道二世谷向來是藝人與名人偏愛的滑雪勝地，日前才有網友在當地裸湯巧遇阮經天，引發討論，近日又有遊客在滑雪場認出陳冠希一家三口同行出遊。目擊者指出，陳冠希帶著老婆秦舒培與女兒現身雪場，全程陪伴孩子活動，畫面十分溫馨。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 20
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 556
停在停車格竟被罰？車主慘吞1200元罰單「1原因」全傻眼 停管處回應了
不少車主以為車子停進路邊停車格就沒問題，沒想到一個小細節就可能讓荷包失血。一名車主近日將車停在台北市信義區的路邊停車格，事後卻收到警方罰單，違規原因竟是「停車方式不依規定」，讓他忍不住苦笑：「看來我的駕照是用雞腿換的。」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 147