林志潔慶新年發小紅包與春聯 服務處一早排滿人潮

新竹陽明交大林志潔教授潔伴同行服務處，今(1 )日特別舉辦「寫春聯、發紅包」迎春活動，邀請書法老師現場揮毫，並贈送春聯給現場民眾。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

農曆春節將至，新竹陽明交大林志潔教授潔伴同行服務處，一日上午特別舉辦一年一度「寫春聯、發紅包」迎春活動，邀請專業書法老師現場揮毫，並贈送春聯給現場民眾，與民眾一同迎接新春、傳遞節慶祝福。

一日上午一早還不到九點半，服務處外便排滿鄉親等候，開始發放新鈔一百元紅包五十個，瞬間被領完，排隊的小朋友沒有領到紅包，臉上露出失望的表情，林志潔見狀又火速加碼十個紅包，讓排隊的小朋友可以領到新鈔紅包，小朋友笑顏逐開。

雖然天氣寒冷，但民眾不減熱情，現場擠滿人潮，等候大師揮毫，兩位書法老師大筆揮毫，字體倉勁有力熱鬧滾滾，今年最受歡迎的春聯賀詞為「馬尼多多」，林志潔表示，服務處對面就是新竹大果菜市場，歡迎鄉親領到紅包前往市場購物，祝福大家新春如意平安，健康富足！