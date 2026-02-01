林志潔服務處今發春聯紅包慶過年

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陽明交大林志潔教授潔伴同行服務處，今舉辦「寫春聯、發紅包」迎春活動，邀請書法老師現場揮毫，與市民一同迎接新春、傳遞節慶祝福。

一早還不到九點半，服務處外便排滿鄉親等候，發放新鈔一百元紅包五十個瞬間被領完，排隊的小朋友們眼見沒有紅包，有點失望，林志潔又火速加碼十個紅包，讓排隊的小朋友們領到新鈔紅包，小朋友們都很開心。

今天天氣寒冷，但民眾們不減熱情，現場擠滿人潮，等候大師揮毫。兩位書法老師左右開弓，熱鬧滾滾，今年最受歡迎的春聯賀詞為〔馬尼多多〕。

廣告 廣告

林志潔表示，服務處對面就是大菜市場，鄉親們領到紅包就可以前往市場購物採買年貨，她也祝福大家新春如意平安，健康富足！

【看原文連結】

更多自由時報報導

罕發聲！丁允恭發文「抱歉我辦公室打砲」 下句嗆爆黃國昌被狂讚

軍隊內部真反了？中共軍報突發文批張又俠 急喊：要讓習主席放心！

為何柯文哲怨恨陳菊 劉進興：因她是民進黨2018不再支持柯的關鍵聲音

不是傳說？名嘴王瑞德被請珍奶 稱意外得知議員爽中頭彩

