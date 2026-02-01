林志潔辦「寫春聯、發紅包」活動 邀專業書法老師現場揮毫

兩位書法老師寫下馬年祝賀春聯，大師揮毫果真不同凡響。





傳遞節慶祝福，陽明交大林志潔教授潔伴同行服務處1日舉辦一年一度「寫春聯、發紅包」迎春活動，邀請專業書法老師現場揮毫，與市民一同迎接新春。

一早還不到九點半，服務處外便排滿鄉親等候，林志潔老師開始發放新鈔一百元紅包五十個，瞬間被領完，。排隊的小朋友們眼見沒有紅包，有點失望，林志潔火速加碼十個紅包，讓排隊的小朋友們領到新鈔紅包，小朋友們喜笑顏開。

當天天氣寒冷，但民眾們不減熱情，現場擠滿人潮，等候大師揮毫。兩位書法老師左右開弓，熱鬧滾滾，今年最受歡迎的春聯賀詞為〔馬尼多多〕，林志潔老師也為民眾寫下馬尼多多春聯。林志潔老師表示，服務處對面就是大菜市場，歡迎鄉親們領到紅包可以前往市場購物，祝福大家新春如意平安，健康富足。

更多新聞推薦

● 冷氣團南下影響至週二 高山飄雪機率增