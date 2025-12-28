林志濤接任南投縣中小企業協會理事長

【記者林玉芬/南投報導】南投縣中小企業協會第九屆理事長交接典禮，27日在南投市南島婚宴會館舉行，新任理事長林志濤接棒第八屆理事長張永昌，交接典禮現場冠蓋雲集，立法委員游顥、南投縣政府建設處張洲倉處長、縣議員林儒暘、南崗工業區廠協會粘清泉理事長等到場觀禮致賀。



南投中小企業協會歷屆理事長聯袂出席力挺，面對外在環境的快速變動，協會需要更團結的爭取政府與結合在地資源，促進產業創新，促進南投中小企業在AI時代下的穩健發展。

新任理事長林志濤表示，感謝第八屆理事長張永昌為協會改善制度與運作架構，讓企協運作效能大幅提升，在拓展政府、企業與民間資源推動企業交流活動，乃至為南投中小企業爭取更多曝光與發聲的機會等各個面向的佳績也有目共睹。

林志濤表示，將延續歷任理事長扮演最接地氣的橋梁角色，協助中小企業厚植實力、走向國際，實現「厚植台灣實力、壯大地方產業」的共同願景。舉辦主題式產業交流：針對實際需求（行銷、AI、ESG、品牌）設計活動，成立線上與線下企業媒合平台，協助企業世代轉型、結合學校、政府單位、社區與其他公協會跨界合作。也期許企協能成為民眾有感的組織，包括吸引外來投資，促進在地產業發展，創造就業機會，讓消費者能接觸更多優質的在地品牌與服務，進而提升南投整體經濟與生活。

南投的中小企協規模上雖不如其他大縣市，卻有顯著的南投產業特色，除了傳統產業、科技業以外觀光旅遊業、農產加工業、地方創生等發展比重不輕，林志濤表示，將與新任理監事聯手，帶領協會配合經濟部中小企業處、南投縣政府，做好政府與民間的橋樑角色，擦亮南投中小企業的金字招牌。

