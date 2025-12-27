林志玲「站C位」大跳少女時代！球迷看傻：這51歲誰信啊
PLG台灣職籃新球隊洋基工程，今（27日）迎來隊史主場開幕戰，除了啦啦隊洋基女孩的初亮相，還特地邀請「台灣第一名模」林志玲擔任嘉賓。沒想到51歲的志玲姐姐，不只身材保養得宜，還和啦啦隊大共舞，震驚一票網友。
林志玲今天受邀擔任洋基工程開幕戰嘉賓，也是他首次公開為籃球賽事活動亮相。同時也開啟她人生初次應援的體驗，先是在開場時與洋基女孩啦啦隊大跳少女時代〈Oh！〉。
只見站在C位的林志玲，氣場竟完全不輸年輕女孩，無論動作還是可愛的表情通通到位，站在啦啦隊裡面毫無違和感，幾乎讓人快要忘記她已經51歲。
表演立刻獲得PTT大肆討論，「氣場完全不輸耶」、「我以為只是開球，竟然還可以跳舞」、「穿上這身服裝仍然顯出氣質出眾」、「挖X哩，能讓林志玲下去跳」、「志玲姐姐51歲？不敢相信」、「真的砸大錢，志玲姊姊都下來跳」、「志玲姐姐好正」、「把韓援都給壓下去了！太強」、「讓志玲姐姐穿制服，這樣要付多少錢」、「驚？？志玲姐姐都51了」。
事實上，林志玲和洋基工程董事長劉士源有交情，她害羞透露：「洋基籃球隊首次主場由董事長親自開球，象徵了點燃勝火的第一次，以及最好的開始！自己是負責加油，因為志玲姊姊很會加油！這次受邀的緣分，其實是因為劉董事長的太太是我的高中學妹，不然這樣叫我跳啦啦隊裝可愛，怎麼好意思。」
其他人也在看
林志玲進軍啦啦隊？！大跳少女時代 站C位不輸洋基美眉 娃娃音喊加油~
林志玲進軍啦啦隊？！大跳少女時代 站C位不輸洋基美眉 娃娃音喊加油~娛樂星聞 ・ 18 小時前 ・ 6
史上最美啦啦隊！ 林志玲空降洋基工程主場「站C位熱舞」
PLG新球隊洋基工程今（27）日迎來首次主場開幕戰，特別邀請台灣第一名模林志玲擔任嘉賓，還與洋基女孩一起大跳啦啦舞，讓全場球迷驚呼氣勢超強，大展女神魅力。洋基女孩找來韓國日本等成員助陣，今天開幕表演韓台視新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
林志玲「站C位」與啦啦隊嫩妹扭腰熱舞 凍齡體態狂噴少女感招認「為他豁出去」
林志玲為「洋基工程籃球隊」獻出人生第一次的籃球賽應援，更挑戰與啦啦隊「洋基女孩」YoungKey Girls一同大跳青春舞曲。雖然志玲姊姊征戰過無數國際舞台，但她坦言要與活力十足的年輕隊員站在一起，心境上的調適比練習肢體動作更具挑戰！鏡報 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
PLG／林志玲來了！現身洋基主場開幕戰 合體韓籍啦啦隊
PLG／林志玲來了！現身洋基主場開幕戰 合體韓籍啦啦隊EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 3
林志玲跳啦啦舞 羞喊「怎好意思裝可愛」
洋基工程籃球隊隊史主場首戰27日在新竹登場，女神林志玲受邀擔任重磅嘉賓，不但獻出第一次籃球賽應援，更挑戰與洋基女孩啦啦隊員們一起大跳啦啦舞。她透露，此次力挺演出是因為和董事長劉士源有特殊緣分，「不然叫我跳啦啦隊裝可愛，怎麼好意思！」中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
南市辦理全國首創產官研合作無人機救災展演 黃偉哲：助益救災效能 展現科技溫暖
【記者 劉秋菊／台南 報導】面對極端氣候愈加頻繁的挑戰，台南市政府以「智慧科技、韌性城市」為核心方向，積極強化台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
劉品言遭酸像「青花瓷」 連晨翔約會4大NG行為狂踩雷
劉品言遭酸像「青花瓷」 連晨翔約會4大NG行為狂踩雷EBC東森娛樂 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
林志玲驚喜現身啦啦隊主場！「甜笑熱舞站C位」全場暴動
（記者張芸瑄／綜合報導）台灣職籃新勢力「洋基工程籃球隊」27日在新竹迎來隊史首場主場賽，最大亮點竟是「國民女神 […]引新聞 ・ 5 小時前 ・ 1
志玲姊姊來了！PLG應援首秀大跳啦啦舞 自揭小學純愛往事
職籃PLG洋基工程今（27日）在新竹市體育館迎接隊史主場第一戰，對上桃園領航猿。開幕戰特別邀請永遠的女神林志玲擔任嘉賓。「志玲姊姊」不但獻出第一次籃球賽應援，也和「洋基女孩」啦啦隊一起大跳啦啦舞！林志玲也帶動票房，滿場3400張門票全數售罄。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 1
PLG》林志玲跟YoungKey Girls跳應援舞 稱裝可愛不好意思但還是來了
「凍齡女神」林志玲今天不只擔任PLG洋基工程的開幕戰嘉賓，她還加入洋基啦啦隊YoungKey Girls的行列一起跳舞，引來全場3400名球迷暴動，她說：「裝可愛我會很不好意思，但我還是來了！」洋基工程與桃園領航猿之戰賽前，邀請林志玲和YoungKey Girls的應援舞作為開場，對於難得的跨界合作自由時報 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
阿信不忍反擊「是真唱」！瑪莎突鬆口不玩團後將跨界發展
阿信日前與「F3」合體開唱屢掀話題，不料近日，朱孝天在疑似拋出先前F4合體「假唱」說法，引發外界揣測。雖朱孝天隨後已發表道歉聲明，但相關討論仍未平息。 昨（27日）阿信回歸五月天舞台，點歌橋段的一段即興互動，被不少歌迷解讀為對先前「假唱」爭議的正面反擊。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
台灣深夜7.0地震 日本遊客嚇壞
[NOWnews今日新聞]台灣27日晚間11時5分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，震央位在宜蘭縣政府東方32.3公里，位於台灣東部海域，地震深度72.8公里，不僅全台劇烈搖晃有感，日本沖繩的石垣島、...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 1
林志玲化身「洋基女孩」熱舞應援！坦言裝可愛會不好意思
林志玲化身「洋基女孩」熱舞應援！坦言裝可愛會不好意思EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 3
PLG》林志玲跟洋基女孩熱舞火辣登場 透露自己很會加油
超級名模林志玲27日現身新竹市立體育館，跟洋基工程籃球隊的啦啦隊「洋基女孩」一起在賽前熱舞開場，林志玲說：「我知道今天是洋基工程這支職籃新星球隊的第一次主場比賽，所以我當然很想來加油，相信他們未來可以結合娛樂、文化產業組成熱血團隊。」中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
雨中作樂！台日對抗賽「羅東高工熱舞社」限定亮相！網：選錯專業了孩子
體育中心／綜合報導中信盃台日高中棒球對抗賽在28日進行最終日賽事，在下午場羅東高工對戰九州聯隊的比賽中，一度受到下雨影響比賽暫停，當場邊播放音樂時，羅東高工球員也對著鏡頭熱舞，無論是韓團舞曲、三振舞甚至是經典台語歌曲「愛情的洽洽」，球員們都能跟著節奏搖擺，也讓看直播的網友笑著表示「羅東高工棒球隊在暫停時就變成熱舞社了！」FTV Sports ・ 7 小時前 ・ 發起對話
還會更冷！0度線接觸台灣 鄭明典：1/2晚上有機會
前氣象局長鄭明典表示，模式預報一致性極高，1月2日晚間可能出現強烈大陸冷氣團；當850百帕的0度線碰觸台灣陸地時，台北測站地面氣溫很可能降至10度以下。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
林俊憲、陳亭妃競逐台南市長提名 民進黨政見會今晚8點登場
隨著2026年地方首長選舉腳步逼近，民進黨台南市長選舉將啟動初選程序，並規劃於明年1月12日至17日進行黨內初選民調，預計1月21日由中執會公告提名人選。綜合多份民調觀察，林俊憲與陳亭妃對上國民黨對手謝龍介皆具明顯優勢；不過，林俊憲自去年底一度落後陳亭妃後，近來差距...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
初選政見會！林俊憲喊「已整合好台南隊」：國民黨最怕團結的民進黨
民進黨台南市長初選政見會將於今（27）晚8時登場，有意參選的立委陳亭妃、林俊憲兩人將正面交鋒。林俊憲受訪表示，，初選是黨內最重要的比賽規則之一，落敗的人應該尊重結果，勝出的人則要設法整合各方。他自認已整合好「台南隊」，國民黨最怕的不是民進黨任何單一候選人，而是團結的民進黨，而他已大致將民進黨在台南團結起來，對勝選充滿信心。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 2
強震緊急時刻 他力讚「這關鍵人物」功不可沒：領帶歪了也要守全台！
昨（27）日宜蘭外海發生7.0強震，全台有感，也傳出零星災情，中央氣象署不敢大意，在震後即發送第一波國家級警報，隨即加發離島預警，守住國人安全。對此，台灣青年民主協會理事長張育萌認為，氣象署地震中心值得掌聲，並列出3點功勞，更點出尤其是「陳達毅科長」功不可沒，真的辛苦了！三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 44
喬不定！吳宗憲、張勝德都想選宜蘭縣長 地方報請黨中央10天內再協調
國民黨立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德都想爭取代表國民黨參選下屆宜蘭縣長，兩強相爭。國民黨宜蘭縣黨部今天（27日）舉行協調會，不過經過1個多小時的會議，兩人都表達強烈參選意願，未達成共識，因此，縣黨部將報請中央10天內再開協調會。屆時若仍協調不成，將在明年農曆年前辦理初選，決定人選。鏡報 ・ 20 小時前 ・ 1