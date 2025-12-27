林志玲「站C位」與啦啦隊嫩妹扭腰熱舞 凍齡體態狂噴少女感招認「為他豁出去」

林志玲為洋基工程籃球隊開幕獻出籃球賽應援第一次。林志玲工作室提供

林志玲為「洋基工程籃球隊」獻出人生第一次的籃球賽應援，更挑戰與啦啦隊「洋基女孩」YoungKey Girls一同大跳青春舞曲。雖然志玲姊姊征戰過無數國際舞台，但她坦言要與活力十足的年輕隊員站在一起，心境上的調適比練習肢體動作更具挑戰！

自嘲裝可愛會害羞！林志玲受邀原因曝光 竟是「董娘高中學妹」牽線

談到此次跨界力挺的緣由，林志玲笑著透露：「洋基籃球隊主場首戰象徵最好的開始，我負責加油，因為志玲姊姊真的很會加油！」至於為何願意挑戰啦啦舞，她害羞表示，其實是因為與劉董事長有特殊緣分，劉董太太正是她的高中學妹，「不然這樣叫我跳啦啦隊裝可愛，我怎麼好意思？」

廣告 廣告

看著球場上激烈對決，也勾起了志玲姊姊青春回憶。她分享小學時期操場上會打籃球的男生，絕對是學校的風雲人物，班上甚至有一半以上的女生會同時喜歡同一個人。

林志玲為洋基工程籃球隊開幕熱舞，招認跟啦啦隊嫩妹同台有壓力。林志玲工作室提供_

憶起校園籃球明星！林志玲自爆小學暗戀往事 羞談畢業紀念冊的小祕密

被問到當年是否曾大方追求，她溫柔笑說那時年紀還小，沒有什麼熱情舉動，小女生的心思大多是放在心中，或是偷偷寫在畢業紀念冊上，那份純純的愛慕至今想起仍覺得十分美好。

林志玲為洋基工程籃球隊開幕熱舞。林志玲工作室提供

洋基工程籃球隊此次以「方舟啟航」為主題，與林志玲跨領域合作，打造最具象徵性的主場開幕儀式。12月27、28日兩天在新竹市立體育館的活動內容豐富，除了場內的熱血球賽，場外更推出多項主題闖關與互動體驗，讓球迷從踏入球場的那刻起，就像是開始了一段方舟旅程，門票於ibon平台熱賣中。



回到原文

更多鏡報報導

怒轟假大牌！孫德榮點名朱孝天、王ADEN犯「滔天大罪」 砲轟：退出演藝圈

天兵事蹟再添一樁！王宇婕盲腸爛掉變「腹膜炎」 竟以為急診完可「回家聚餐」

《慶餘年3》免換人！太子張昊唯洗清嫖娼汙名 法院認證：遭好友背叛造謠