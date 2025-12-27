林志玲「站C位」與啦啦隊嫩妹扭腰熱舞 凍齡體態狂噴少女感招認「為他豁出去」
林志玲為「洋基工程籃球隊」獻出人生第一次的籃球賽應援，更挑戰與啦啦隊「洋基女孩」YoungKey Girls一同大跳青春舞曲。雖然志玲姊姊征戰過無數國際舞台，但她坦言要與活力十足的年輕隊員站在一起，心境上的調適比練習肢體動作更具挑戰！
自嘲裝可愛會害羞！林志玲受邀原因曝光 竟是「董娘高中學妹」牽線
談到此次跨界力挺的緣由，林志玲笑著透露：「洋基籃球隊主場首戰象徵最好的開始，我負責加油，因為志玲姊姊真的很會加油！」至於為何願意挑戰啦啦舞，她害羞表示，其實是因為與劉董事長有特殊緣分，劉董太太正是她的高中學妹，「不然這樣叫我跳啦啦隊裝可愛，我怎麼好意思？」
看著球場上激烈對決，也勾起了志玲姊姊青春回憶。她分享小學時期操場上會打籃球的男生，絕對是學校的風雲人物，班上甚至有一半以上的女生會同時喜歡同一個人。
憶起校園籃球明星！林志玲自爆小學暗戀往事 羞談畢業紀念冊的小祕密
被問到當年是否曾大方追求，她溫柔笑說那時年紀還小，沒有什麼熱情舉動，小女生的心思大多是放在心中，或是偷偷寫在畢業紀念冊上，那份純純的愛慕至今想起仍覺得十分美好。
洋基工程籃球隊此次以「方舟啟航」為主題，與林志玲跨領域合作，打造最具象徵性的主場開幕儀式。12月27、28日兩天在新竹市立體育館的活動內容豐富，除了場內的熱血球賽，場外更推出多項主題闖關與互動體驗，讓球迷從踏入球場的那刻起，就像是開始了一段方舟旅程，門票於ibon平台熱賣中。
更多鏡報報導
怒轟假大牌！孫德榮點名朱孝天、王ADEN犯「滔天大罪」 砲轟：退出演藝圈
天兵事蹟再添一樁！王宇婕盲腸爛掉變「腹膜炎」 竟以為急診完可「回家聚餐」
《慶餘年3》免換人！太子張昊唯洗清嫖娼汙名 法院認證：遭好友背叛造謠
其他人也在看
PLG／林志玲來了！現身洋基主場開幕戰 合體韓籍啦啦隊
PLG／林志玲來了！現身洋基主場開幕戰 合體韓籍啦啦隊EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 3
林志玲跳啦啦舞 羞喊「怎好意思裝可愛」
洋基工程籃球隊隊史主場首戰27日在新竹登場，女神林志玲受邀擔任重磅嘉賓，不但獻出第一次籃球賽應援，更挑戰與洋基女孩啦啦隊員們一起大跳啦啦舞。她透露，此次力挺演出是因為和董事長劉士源有特殊緣分，「不然叫我跳啦啦隊裝可愛，怎麼好意思！」中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
史上最美啦啦隊！ 林志玲空降洋基工程主場「站C位熱舞」
PLG新球隊洋基工程今（27）日迎來首次主場開幕戰，特別邀請台灣第一名模林志玲擔任嘉賓，還與洋基女孩一起大跳啦啦舞，讓全場球迷驚呼氣勢超強，大展女神魅力。洋基女孩找來韓國日本等成員助陣，今天開幕表演韓台視新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
林志玲「站C位」大跳少女時代！球迷看傻：這51歲誰信啊
PLG台灣職籃新球隊洋基工程，今（27日）迎來隊史主場開幕戰，除了啦啦隊洋基女孩的初亮相，還特地邀請「台灣第一名模」林志玲擔任嘉賓。沒想到51歲的志玲姐姐，不只身材保養得宜，還和啦啦隊大共舞，震驚一票網友。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 2
張鎮衙垃圾時間刷存在感砍9分本土最高 林志玲加持沒用！洋基工程主場慘敗領航猿
PLG新軍洋基工程今（27日）的主場首戰就吸引滿場3400人，並邀請「志玲姐姐」蒞臨站台，不過衛冕軍完全不給主場球隊面子，兩隊本土球員有著極大差距，要不是張鎮衙比賽結束前1分鐘刷一波存在感連2顆三分球拿6分，不然結果只會更慘，終場領航猿127：91打爆洋基工程。太報 ・ 16 小時前 ・ 3
林志玲化身「洋基女孩」熱舞應援！坦言裝可愛會不好意思
林志玲化身「洋基女孩」熱舞應援！坦言裝可愛會不好意思EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 3
PLG》林志玲跟YoungKey Girls跳應援舞 稱裝可愛不好意思但還是來了
「凍齡女神」林志玲今天不只擔任PLG洋基工程的開幕戰嘉賓，她還加入洋基啦啦隊YoungKey Girls的行列一起跳舞，引來全場3400名球迷暴動，她說：「裝可愛我會很不好意思，但我還是來了！」洋基工程與桃園領航猿之戰賽前，邀請林志玲和YoungKey Girls的應援舞作為開場，對於難得的跨界合作自由時報 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
旅遊驚魂記！Janet機場狂奔「一家四口被分開」結局超慘
旅遊驚魂記！Janet機場狂奔「一家四口被分開」結局超慘EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 1
51歲林志玲拚了！與職籃啦啦隊妹子熱舞 活力完全沒輸全場暴動
台灣職籃新勢力「洋基工程籃球隊」隊史主場首戰今（27日）在新竹登場，女神林志玲受邀擔任重磅嘉賓，不但獻出第一次籃球賽應援，更挑戰與「洋基女孩」啦啦隊員們一起大跳啦啦舞！ 記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 2
黃仲崑突爆「懷疑自己性向」 坦言：有點跟人不一樣
資深藝人黃仲崑出道多年，憑藉粗獷的外型與硬漢性格被封為演藝圈的「鋼鐵大叔」。現年67歲的他，日前無預警在社群平台發文，語出驚人地提到自己「偶爾懷疑自己的性向」，更坦言覺得自己「有點跟人不一樣」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
唐治平驚喜復出！他嘆若沒經歷喪母事件「能完全吃下吳慷仁」：更有味道
藝人唐治平去年6月歷經母親過世，期間因未認領遺體、屢被目擊在台北街頭徘徊，精神狀況一度引發外界關注與擔憂；沉寂一段時間後，他近日重啟臉書粉專宣布回歸演藝圈，隨後更被粉絲發現悄然現身Netflix夯劇《如果我不曾見過太陽》，還有網友認為唐治平完全吃得下吳慷仁，引發不少人討論。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 15
台南市長提名競爭！陳亭妃稱蹲8年 林俊憲：選舉不是照排隊
即時中心／林韋慈報導今（27）日民進黨舉行台南市長提名政見會，提名參選人為立法委員陳亭妃與立法委員林俊憲，晚間8點正式登場。活動流程先由候選人進行政見發表，第二階段學者提問時，綠色和平電台主持人林育卉、警察大學助教王智盛、媒體人邱明玉紛紛提問，最後進入結論環節。民視 ・ 17 小時前 ・ 6
整片雞排沒吃人不見了 平板電腦寫6字 60萬人笑翻
一名網友昨（26）日吃飯時，發現其他客人明明點了雞排飯，卻整片雞排都沒吃就直接離開，好奇過去看了一下，才注意到對方連平板電腦都沒帶走，並在螢幕上留下「請勿動我雞排」6個大字，他拍下照片在網路上分享後，讓其他網友全都笑翻喊「很放心把平板丟著，然後怕雞排被偷走，台灣人到底多愛雞排啊」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
林志玲合體韓啦睦那京 洋基工程主場首戰吸睛滿點
台灣職籃新勢力「洋基工程籃球隊」隊史主場首戰今（27日）在新竹登場，董事長劉士源親自開球，女神林志玲驚喜現身力挺，不僅首度為籃球賽應援，更和「洋基女孩」啦啦隊同台熱舞，成為全場最大亮點。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 發起對話
美女啦啦隊"亮亮"曾演鄉土劇! "多情城市"分飾兩角
生活中心／李世宸、張智凱、黃兆康、SNG 新竹報導PLG職籃啦啦隊洋基女孩最新一波練習生，其中一人是長腿美女「亮亮」陳亮彤，年僅18歲的她，過去童星出身，出演連續劇"多情城市"，還一人分飾兩角，如今搖身一變成了亮麗的啦啦隊員，陳亮彤回憶拍片時勤做筆記的那些日子，透露自己三年前，看到李多慧的表演，讓他也決定挑戰啦啦隊徵選！民視 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
林志玲獻啦啦隊首秀！ 和「洋基女孩」熱舞應援｜#鏡新聞
凍齡女神林志玲，今天（12/27）受邀擔任PLG職籃「洋基工程籃球隊」隊史主場首戰嘉賓，不但獻出第一次籃球賽應援，更挑戰與「洋基女孩」啦啦隊員們一起大跳啦啦舞，在她的加持下，也迎來3400人滿場。鏡新聞 ・ 19 小時前 ・ 1
PLG》韓籍女神睦那京化身一日店長人氣高 自曝1天喝3杯咖啡
PLG洋基工程啦啦隊韓籍女神睦那京今現身台北人氣咖啡店 COFFEE XOVER，擔任限定「一日店長」，與粉絲近距離互動，活動尚未開始便掀起排隊人潮，現場氣氛熱烈，展現超高人氣。TSNA ・ 1 天前 ・ 1
PLG／「女神日」對尬三上悠亞 洋基工程主場開幕志玲姐姐來敲鐘
台灣職籃在今天吹響「女神日」號角，在TPBL福爾摩沙夢想家於台中洲際迷你蛋找來三上悠亞助陣後，PLG新軍新竹洋基工程也在今天回到新竹市舉行隊史首場主場開幕戰，並且邀請到「志玲姐姐」林志玲進行賽前...聯合新聞網（運動） ・ 22 小時前 ・ 發起對話
新北1314跨河煙火維安升級 淡水警陸、空聯防立體守護
「閃耀新北1314跨河煙火」將在12月31日晚間在淡水漁人碼頭及八里左岸盛大登場，今年煙火規模創下歷年新高，總發數達35,520發，並以淡江大橋為視覺軸線，打造全台唯一「橋河共演」煙火秀，施放時間長達13分14秒，預期吸引大量民眾及遊客前來觀賞。淡水警方為了讓活動在安全下進行，將派遣近百名支援警力，在會場增設約70名機動處理組，於人潮密集區域與重要節點，部署警犬隊、防爆小組及特殊任務警力，同時運用三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
PLG》志玲姐姐站台無用！洋基工程主場首戰被領航猿打爆
PLG新軍洋基工程今天在主場吸引滿場3400人，並邀請51歲的「凍齡女神」林志玲擔任開幕戰嘉賓，只是作客的衛冕軍領航猿有夠狠，轟21顆三分球，以127：91打爆洋基工程。洋基工程今天在新竹市體育館迎接隊史主場首戰，票房也開出紅盤，滿場3400張門票全數售罄，又邀請林志玲來站台，場面相當熱鬧。自由時報 ・ 18 小時前 ・ 發起對話