林志玲不眷戀螢光幕 設「未來力量獎」盼為下一代種下勇氣

林志玲今年首度以個人名義設立「林志玲未來力量獎」，盼給社會一個比較正向的改變。（文策院提供）

林志玲今年首度以個人名義設立「林志玲未來力量獎」，成為首位在「2025 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）提案大會」中設立專屬獎項的藝人，她出席頒獎典禮並受訪，坦言成為母親後確實對於下一代的教育有了更深刻的思考，但也與她的人生歷程有關，「你看我從《赤壁》開始一個默默無名的小女生，有時候回想我應該是真的從宇宙當中得到太多的能量和力量，如果現在可以做一點回饋，希望能夠給社會一個比較正向的改變」。

此獎項由林志玲親自發起，鎖定長片、動畫、紀錄片三類別，分別設置新台幣50萬元獎項，共計獎金150萬元，鼓勵聚焦「女性議題」的原創影視作品，邀請創作者用影像表現溫柔觀點，把愛與希望傳遞給世界。此次設獎不僅展現她對影視產業的投入，也呼應全球對女性創作與性別平等的高度關注。

林志玲分享：「現在所謂的AI、人工智慧這些硬體我們給了很多，可是我們沒有思考到軟體方面能夠給到什麼。」例如價值觀、態度，以及孩子們有沒有能力去擁有改變生命的力量，「我們現在做的每一件事，它都是一個種子，可以延續到未來，然後給到未來的他們不一樣的改變」，希望透過「未來力量獎」，讓有才華的創作者發聲，鼓勵影像創作者能傳遞出「善的意向和訊息」，為孩子們創造出「未來能夠有勇氣去擁有改變的力量」的作品。

林志玲現在很珍惜與孩子相處的時光。（文策院提供）

這次獎項聚焦在女性議題與原創影像，林志玲也分享了她對女性視角的看法，憶起2018年去坎城影展時，上千位男性演員，女性走上紅毯的只有少少的82位，但這十幾年來有了很大的改變，「女性議題的電影、女性的工作人員，我覺得這個是很值得大家欣慰的一件事情。」她舉例《分手的決心》、《本日公休》等電影，「我覺得它能夠喚醒你一些意識，然後也許會獲得一些改變、獲得一些重生的想法，我覺得那是會給到大家力量的。」

過去5年，林志玲專注在家庭，不少觀眾都期待她重回螢光幕前，她表示會謹慎考慮，但很珍惜與孩子相處的時光，也不會眷戀鎂光燈，「若要參加實境節目，會需要花很多時間離開家裡，目前仍以家庭為主」，只是希望自己的出現能鼓勵到更多因家庭壓力喘不過氣的女性，才決定從一直注重的公益領域延伸，「那些已經在家裡被這些所謂生活的壓力喘不過氣來，當你很想念從前的自己時，還是要找回到一點自己，不一定是工作，一點興趣也好，我覺得你會找到內心的平衡，也許這樣子你在生活上就不會有那麼多急躁和煩躁。」

