林志玲全新作品這裡聽！搭檔音樂家超狂背景起底

【緯來新聞網】音樂家蔣榮宗為富邦美術館2026全新展覽量身打造，獻給藝術家米羅、考爾德與賈科梅蒂的原創音樂，於17日在各大數位平台發行，還意外擁有不只一次與林志玲相遇、合作的機會，更巧的是，兩人竟是同日生日的壽星。

蔣榮宗（左）和林志玲同一天生日。（圖／ZONG MUSIC 提供）

蔣榮宗是華語樂壇重量級音樂人蔣三省的獨子，以驚人的創作能量走出屬於自己的音樂版圖。他自美國南加大取得電影配樂碩士後返台，隨即為三金典禮與李安紀錄片製作配樂，並成為鳳毛麟角的美國「葛萊美導師」。



他去年接連推出《台北101演奏專輯》、《宇宙大冒險》，以及與富邦美術館合作的《蔣榮宗 ZONG x 富邦美術館〈富邦美術館展覽原創音樂〉》專輯。



談到與林志玲的相遇緣起，蔣榮宗分享當時是在富邦美術館2024年開館典禮中，受邀擔任展覽作曲家與開館唯一表演嘉賓。表演結束後，兩人在演奏琴旁巧遇，先是簡單打招呼、合影留念，沒想到林志玲主動提到她很喜歡常玉展間的音樂創作，兩人也因此聊起創作當下的想法與心境。



蔣榮宗笑說，自己第一時間就跟林志玲分享了一個巧合：「我跟姐姐同一天生日欸！」讓兩人瞬間零距離。這段因藝術而起的緣分，也延伸到海外。他們一同前往日本森美術館觀賞布爾喬亞特展，兩人在展場中刻意放慢腳步，一邊看展、一邊討論藝術家想要傳達的意義，留下深刻且難忘的回憶。



此次，蔣榮宗也首度挑戰與林志玲合作錄製典藏展語音導覽，直言這次錄音相當具有挑戰性，「有些藝術家的名字與作品名稱，真的以為是在唸 rap，好難唸」，但也正因如此，讓他對聲音表演與作品導覽有了全新的體驗與收穫。

